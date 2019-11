“Con la elección de Rodríguez se agrava la crisis en el Apra”

Íntimo amigo del expresidente de la República, Alan García Pérez, el historiador Germán Peralta Rivera, tras el XXV Congreso del Apra, dijo que el resultado con la elección de Elías Rodríguez, como secretario nacional, agrava la crisis de representatividad del aprismo, porque aquel es un corrupto que dirige una gavilla.

En una extensa carta ventilada en su cuenta de Facebook, Peralta Rivera asegura que el resultado del XXV Congreso del Apra agrava la crisis de representatividad del aprismo, el ungido secretario general está cuestionado, pero el problema no es solo arrinconarlo por sus peligrosas relaciones con el narcotráfico, sino enrostrarle su total ignorancia sobre política. Es el más grave error haberlo elegido, pues sin luces ni calidad intelectual será muy difícil que el aprismo pueda atraer una militancia juvenil. Tampoco tendrá el atractivo para reencontrarse con la sociedad.

Su sola presencia, agrega, es una mancha a la creación de Víctor Raúl Haya de la Torre y de tantos hombres que entregaron su vida y su sacrificio por un partido anticorrupto. “Han asestado un duro golpe al glorioso partido político por una curul o por un puesto en la burocracia partidaria. Qué faltos de visión, qué falta de una mirada de larga duración y qué manera de enredarse y tirar todo al tacho de la basura en la coyuntura. Sin manejo para lo presente y sin perspectiva para el futuro, los más viejos que han acompañado a Elías Rodríguez han demostrado que sustantivamente son erráticos. ¡Qué daño habéis causado al aprismo! Qué terrible atavismo: caminar por la senda indecente”, precisó.

“A ello hay que añadir lo más grave: habrá reticencia a trabajar con un forajido en la cabeza del aprismo. No hay esperanza, tampoco transparencia, no habrá utopías y menos aún paradigmas. Solo fango, lodo, aniego, pero no agua cristalina. En lo personal no me siento representado por Elías, por su conducta indecente. ¿Tan pronto se olvidaron por qué renunció a la tercera vicepresidencia del Congreso?: por plagiario, es decir, por corrupto”, advirtió.

Indicó que los intelectuales del partido no acudiremos a su llamado, un inmoral y charlatán no puede convocarnos, especialmente un hombre con una carga de inmoral incontrolable. Ya la revista Caretas lo descubrió hace años, este no es un pájaro frutero, es un forajido, un instrumento, un intermediario, un defensor de un “gánster”, quien por su pobreza mental y moral no cuenta con el apoyo del aprismo heroico e histórico.

“Los jóvenes y los profesionales de todas las edades debemos trabajar el nuevo contrato social del aprismo, prepararnos para servir al Perú”, señaló.