Callao: denuncian que bebé con tos estuvo a punto de morir por negligencia médica [VIDEO]

Pese a que la hija de tres meses de Milagros Gonzáles se encontraba grave de salud porque su tos empeoró, médicos del hospital Alberto Leonardo Barton del Callao le hicieron esperar trece días para trasladarla al hospital Alberto Sabogal Sologuren, donde sí hay una Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.

Denunció la inexistencia de esta área en el hospital privado, pues allí también se atienden pacientes de EsSalud. El pasado 19 de octubre, la madre llevó a Ivana al nosocomio Barton porque tenía una tos. Su caso era especial porque nació con una cardiopatía congénita.

“Yo veía que mi hija se ahogaba, que le faltaba el aire. Sus ojos estaban volteándose. Les decía a las señoritas y no me hacían caso. (...) Varias veces les dije desesperada y me decían que eso era normal”, relató a ATV Noticias.

Su salud empeoró en los cuatro días que permaneció internada, por lo que la madre pidió ayuda. El doctor Huamán ingresó a la habitación y alertó que la bebé iba a morir. Recomendó que la trasladaran a la Unidad de Cuidados Intensivos, pero el hospital al que la llevó no contaba con esta área.

“Mi hija está grave, tiene neumonía en los dos pulmones, tiene una infección a la sangre, el doctor me ha dicho que su corazón no da para más (...) Necesita de cuidados especiales, qué esperan ¿que se muera? Eso es lo que están esperando”, comentó.

El hospital Barton pidió que la bebé sea trasladada al Alberto Sabogal Sologuren, pero los representantes de este centro de salud informaron que no tenían camas para recibir a la menor. Por ello, el médico del Barton le dijo a la madre de familia que espere.

El gerente de la Red Prestacional del hospital Sabogal comunicó que consiguió un espacio para que internen a la pequeña después de trece días que estuvo grave. La doctora Diana Bolívar, gerenta de Prestaciones I y II de la Red Sabogal de EsSalud, dijo que iniciarán una investigación para conocer si se cometió negligencia.