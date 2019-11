Tía María: Vocero y alcalde de Cocachacra abren la puerta al diálogo

Edwar Quispe

El alcalde de Cocachacra (Islay), Julio Cornejo y el vocero del valle de Tambo, Miguel Meza Igme, manifestaron estar dispuestos a dialogar con el presidente Martín Vizcarra si tiene una solución al paro indefinido que acatan en contra del proyecto minero Tía María.

Cuando se les consultó sobre este tema, ambos manifestaron que es el mandatario quien debe venir a Tambo. Aunque Vizcarra declaró que irá "cuando sea necesario", también sostuvo que ellos están invitados a Palacio de Gobierno.

Cornejo manifestó que si el dignatario decide venir, él mismo garantizará que arribe sin inconvenientes a Tambo, con el fin de conversar con la población y comprobar que no hay licencia social para el proyecto cuprífero de Southern.

La autoridad recordó que, cuando los alcaldes del valle se reunieron en Arequipa con Vizcarra, esperaban que regrese con la cancelación del proyecto, pero esto no ocurrió."No sabemos qué solución nos pueda dar", sostuvo Cornejo.

El último viernes, la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz Dodero, dijo, para que el presidente arribe a Islay, deben darse condiciones, es decir, el levantamiento de la protesta.

Ante ello, Cornejo indicó que levantar la medida de protesta no depende de las autoridades, sino de la población.

Cornejo aseguró que los tambeños no pondrán en riesgo una virtual reunión. "Los pobladores no son delincuentes ni vándalos", sostuvo.

Mientras que el vocero de Tambo, Miguel Meza Igme, también se mostró presto a llevar el mensaje de diálogo a la población. Sin embargo, dejó en claro que no depende de los voceros. Para ello, convocaría una asamblea, donde se comunicaría el deseo del Gobierno de sentarse a la mesa y dialogar.

"Una cosa es recibirlo (al presidente) y garantizar la reunión, otra cosa es levantar la protesta. Eso no lo decido yo, sino la población en una asamblea popular", aclaró.

Sobre las últimas declaraciones en Arequipa de la ministra Muñoz, de que el Gobierno no impondrá Tía María si no existen las condiciones, tanto Cornejo como Meza manifestaron no confiar en sus palabras.

La demostración de eso es la la negativa a que un equipo del Gobierno Regional de Arequipa para que participe en las inspecciones que inició la OEFA a los terrenos entregados en concesión a Southern. Meza aseguró que el Gobierno no es de fiar, porque entregó la licencia de construcción y luego la ratificó.