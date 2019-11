La Libertad: se complica situación en el Apra: expulsan a José Miranda Prado

La Libertad. El Partido Aprista continúa hundiéndose en sus problemas internos. La Comisión Política Nacional expulsó al secretario general del Comité Ejecutivo Regional La Libertad, José Miranda Prado, argumentando que este incurrió en graves actos de indisciplina y desacato a los acuerdos del reciente congreso nacional.

Según un comunicado difundido ayer a través de las redes sociales, que lleva el nombre de la presidencia de esa comisión, con fecha 30 de octubre y ninguna firma, se otorga facultades al Comité Ejecutivo Nacional para que de manera inmediata subrogue en el cargo a Miranda Prado, debiendo para ello conformar un comando de acción en La Libertad para una adecuada marcha partidaria.

Ahora está en manos de los personeros legales del partido de la estrella solicitar ante la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la desafiliación de Miranda Prado.

Rechaza expulsión

En declaraciones a La República el dirigente sostuvo que de acuerdo a las normas internas del partido, la Comisión Política Nacional no tiene la facultad de expulsar a los militantes, sino que esa es una atribución del Tribunal Nacional de Ética y Moral y del Congreso Nacional del Apra.

“Ese comunicado daña la imagen del partido. Además los nuevos dirigentes nacionales elegidos en el reciente cónclave partidario, entre ellos Mauricio Mulder, no están inscritos en el JNE y no pueden hacer este tipo de actos. Ni el personero legal ni la Comisión Política. No pueden aplastar la democracia y la libre opinión en el partido”, manifestó.

Miranda Prado calificó como dictadores a Mauricio Mulder y al electo secretario nacional Elías Rodríguez Zavaleta.

Advirtió que Rodríguez busca formar un comando de acción y tomar violentamente las instalaciones de la casa del pueblo.

“Vamos a hacer respetar nuestros derechos como militantes y dirigentes, elegidos en forma democrática y transparente. Nos mantenemos firmes”, puntualizó.

En tanto el local del partido en Trujillo continúa cerrado. Los dirigentes temen que en cualquier momento pueda ser controlado por seguidores de Rodríguez y Mulder.