Lo ocurrido en Chile es el fin simbólico del modelo neoliberal salvaje

Juan Carlos Soto

Paz Soldán es uno de los escritores invitados en el Hay Festival de Arequipa, que se inaugura el próximo 7 de octubre. Por correo electrónico, el autor boliviano, radicado en Estados Unidos, confirma sus conexiones con Arequipa. Su padre terminó el colegio en la Ciudad Blanca y la hermana de este se casó con un arequipeño. "Tengo cuatro primos hermanos nacidos en Arequipa. Mi abuelo fue cónsul de Bolivia en esa ciudad. Es curioso que recién ahora vaya a estar allá por primera vez, a ratos siento que la conozco desde mi infancia", dice.

La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa (MVLl) fue un libro fundamental en su vocación. ¿Es MVLl una referencia en su trayectoria, algunos críticos sostienen que se trata de un autor que, en los últimos tiempos, perdió el brío inicial de su carrera?

La ciudad y los perros está muy vigente, al igual que Conversación en la Catedral, La casa verde o La guerra del fin del mundo. Son novelas ambiciosas, edificios complejos que juegan con tiempos y estructuras narrativas para intentar dar cuenta de manera polifónica de la “verdad”de las relaciones sociales en el continente. Yo salvaría todo de él hasta La guerra del fin del mundo. Alguna vez fue la referencia fundamental para mí, hoy prefiero estructuras menos rigurosas.

Su deriva ideológica tampoco ha sido buena: no ha entendido el feminismo y su visión liberal ha sido muy limitada (el Chile que fuera el gran modelo suyo acaba de explotar).

Usted forma parte de una generación de escritores señalada de ser parricida del Boom...

Toda nueva generación debe ser irreverente con sus mayores. Demasiado respeto congela la posibilidad de aprender de esos mayores, no hay que convertirlos en estatuas. Fuimos irreverentes con García Márquez, a la vez que lo leíamos, enseñábamos y admirábamos. Eso sí, no nos interesaba seguirlo y buscábamos otras influencias, otros modelos.

En el 2003, escribió El delirio de Turing una novela que habla de hackers... ¿Qué reflexión le genera la profundización de la época digital? La gente se la pasa clavada en un celular respondiendo el WhatsApp.

Las nuevas tecnologías nos están reinventando, sus desafíos pueden verse en series como Black Mirror o Years and Years. Estamos descubriendo un nuevo lenguaje, pero como estamos en la infancia vamos aprendiendo a golpes. Ahora bien, más que hablar de beneficios y amenazas, diría que tenemos una vida digital muy mezclada con la real y, por ello, ya no hay que ver esas tecnologías como una exterioridad alejada de nuestro cuerpo. Ya no se puede separar lo digital de lo real: lo digital está trabajando en nuestros cerebros, en nuestra mirada del mundo. Aprender a lidiar con lo digital es, por ello, aprender a lidiar con lo real.

¿Cuál es el papel del escritor en esta época?, antes se hablaba del escritor comprometido con la sociedad.

Nos hemos liberado de ciertas imposiciones, de una tradición latinoamericanista que te impulsaba a la esfera pública. Lo más importante es ser crítico con el lenguaje y con tu sociedad, que eso lo hagas solo en tus libros o también participando activamente en la esfera pública es secundario.

En 2006, escribió su novela Palacio Quemado, que da cuenta del fin de una época en Bolivia. Eso me obliga a preguntarle por la reivindicación de los excluidos y la vigencia del modelo económico neoliberal.

Lo que acaba de ocurrir en Chile es el fin simbólico del modelo neoliberal salvaje en el continente. Eso no quiere decir que se acabará el modelo capitalista —eso se me antoja imposible—, solo que la derecha deberá reinventarse buscando un nuevo pacto social si quiere mantenerse vigente, un pacto social que busque enfrentarse a las desigualdades sociales que generó su modelo. Las fuerzas progresistas del continente están de avanzada hoy a partir de su crítica justa a ese modelo.

Bolivia con Evo Morales tiene un modelo económico distinto con la intervención del Estado. Eso le permitió crecer.

Me hubiera encantado que el “boom” de las materias primas, del que se benefició el Gobierno, hubiera servido para industrializar al país. Pese a ello, reconozco que la estabilidad económica de estos años es un gran logro de Morales; también hubo un notable crecimiento de la clase media y una disminución de la pobreza. Morales no ha sido un izquierdista tradicional; estatizó sectores claves, impulsó una política asistencialista de corte populista, pero también permitió el libre juego económico.

Para algunos sectores, Evo Morales es un “dictador” que apela a la enmienda constitucional para reelegirse.

(Paz Soldán ha escrito un artículo en The Washington Post, donde advierte el desgaste de Morales como presidente. Reconoce sus méritos de líder anticapitalista; sin embargo, su deseo de perpetuarse en el poder lo ha deslegitimado. "Morales gobierna, pero para la mayoría carece de legitimidad. Su base dura sigue estando en el campo, buena parte de las ciudades las ha perdido", señala).

¿Cree que la guerra del Pacífico, que involucró a Perú, Bolivia y Chile, sigue siendo una herida abierta?

Ojalá se cierre de una vez. Un Evo triunfalista nos llevó a La Haya, pensando que con eso se aseguraba la eternidad presidencial, y fuimos derrotados. Debemos aceptar esa derrota, superar el trauma y mirar al futuro. No podemos vivir encadenados al duelo.

¿Qué nuevos proyectos literarios tiene en camino?

Acabo de terminar una novela ambientada en el mundo amazónico, en la frontera entre Bolivia y Brasil, y un libro de cuentos sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana.