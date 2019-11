Realizan campaña para detectar cáncer de estómago en Lima

La Liga Contra el Cáncer realizará una campaña para detectar, así como prevenir el cáncer de estómago, esófago y colon todo el mes de noviembre.

Esta enfermedad es la primera causa de muerte por cáncer en hombres y mujeres. Los interesados podrán recibir el chequeo preventivo por una donación de 40 soles en cualquiera de las tres sedes, las cuales se encuentran ubicadas en Pueblo Libre, en la avenida Brasil 2746; Cercado de Lima, avenida Nicolás de Piérola 727; y Surquillo, avenida Angamos 2514.

La consulta médica será hecha por un especialista quien podrá detectar signos de alarma del cáncer de estómago, esófago o colon, que tienen un gran índice de mortalidad en nuestro país.

La donación hecha para acceder al chequeo ayudará a que la institución pueda hacer acciones de prevención en las zonas más vulnerables del Perú.

Cada año se diagnostican más de 5 730 casos nuevos de cáncer de estómago, de los cuales cerca de 4 600 personas terminan falleciendo. Esto equivale al 85% de pacientes.

En la mayoría de casos la enfermedad es causada por la infección de una bacteria llamada Helicobacter pylori, cuyo contagio suele darse por el consumo de agua no tratada y contaminada, por no desinfectar de manera correcta las frutas y verduras, así como por no hacer hervir el agua.

El cáncer de estómago también se puede presentar en personas que no lleven una alimentación saludable, por lo que es recomendable visitar una vez al año un especialista y también consumir vegetales y frutas.