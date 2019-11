Nuevo Chimbote: perro con discapacidad recibe nueva silla de ruedas [VIDEO]

Al perro al que hace tan solo unas semanas le robaron su silla de ruedas, la cual le permitía movilizarse, le donaron una nueva. Hace dos meses, Rocky fue atropellado en las calles de Nuevo Chimbote, Áncash, por un sujeto que en vez de auxiliarlo decidió abandonarlo.

La noticia del robo causó alarma entre varias personas, quienes se mostraron indignadas con el hecho. Ellas decidieron comenzar a juntar dinero para ayudar al perrito. Gracias a esto una rescatista de Lima, que se dedica a la elaboración de estos aparatos, pudo armar la silla de Rocky, que ahora podrá volver a correr.

El accidente del cual el animal fue víctima tuvo lugar hace dos meses. El hecho lo dejó con las vértebras inflamadas, por lo que a Paola Villarreal, la joven que decidió cuidar de la mascota, no le dieron esperanzas de que volvería a caminar; sin embargo, la silla que le fue donada por la asociación Fuerza Animalista lo ayudó a mejorar.

‘‘Es hiperactivo, quiere jugar y no se ve como un perrito que desea morirse, entonces me daba pena y yo le dije que me iba a hacer cargo’’, expresó Villarreal a América.

Cuidar de la mascota no es fácil. Paola y su familia tuvieron que construirle una casa y se encuentran al pendiente de darle una mejor calidad de vida.

Por su lado, la presidenta de la asociación Fuerza Animalista, Liliana Alva, mostró su indignación con el robo de la silla de ruedas de Rocky. ‘‘La maldad de la gente no tiene límites, quitarle lo único que le permite caminar. Yo no entiendo para qué porque eso no sirve de nada, esa silla es solamente diseñada para él con sus medidas especiales’’, explicó.