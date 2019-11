Gobierno Regional de Arequipa no podrá participar en evaluación del EIA de Tía María

Con insatisfacción fue tomada la última postura del ministra del Ambiente con respecto a la evaluación de las condiciones del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María. Desde el Gobierno Regional de Arequipa informaron que les negaron la posibilidad de ser partícipes de las evaluaciones a cargo de una comisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y del Ministerio del Ambiente (Minam).

Tras la llegada de la ministra del Ambiente, Fabiola Muñóz, a Arequipa fue el gerente de la Autoridad Regional del Ambiente (ARMA), Carlos Santos Roque, quién solicitó reunirse con la autoridad. Esto debido a que tenía intenciones de que un equipo técnico del GRA participe en la evaluación que realizará la OEFA. Sin embargo, su pedido fue rechazado.

“Nos ha manifestado que no nos van a dejar participar en el trabajo de campo que realizará OEFA y el Minam. ¿Cómo podemos venir a Arequipa a anunciar que no se va imponer un proyecto cuando no dejan que el Gobierno Regional de Arequipa participe como veedor?”, señaló Santos Roque.

Finalmente, Santos criticó la actitud del Minam y cuestionó la transparencia e imparcialidad de las evaluaciones que realizará la OEFA sobre el proyecto minero Tía María.

Por su parte, la ministra del Ambiente, Fabiola Muñóz, indicó -una vez más- que el Gobierno no desea imponer el proyecto y que se revisará detenidamente las actividades previas al proyecto que sería ejecutado por la empresa Southern.