Procesión del Señor de los Milagros: sigue EN VIVO la ruta del último recorrido del Cristo Moreno

El Señor de los Milagros sale este viernes 1 de noviembre desde la Iglesia de Las Nazarenas para su quinto y último recorrido procesional. La sagrada imagen seguirá una ruta corta por las calles de Lima aledañas al templo y podrás seguir todos los incidentes de la procesión EN VIVO por la señal de Nazarenas Tv y La República.

Acompañado de miles de fieles que, en busca de un milagro o a modo de agradecimiento por las bendiciones recibidas, siguen la imagen del Cristo Moreno, la procesión del Señor de los Milagros iniciará su recorrido al mediodía y volverá a Las Nazarenas al promediar las 7:00 p.m.

Procesión del Señor de los Milagros: viernes 1 de noviembre [RUTA]

La ruta del quinto recorrido de la procesión del Señor de los Milagros inicia al mediodía y parte desde el templo de Las Nazarenas hasta la avenida Tacna y el jirón Callao, donde continuará su marcha por el jirón Chancay.

Luego, el anda del Cristo Moreno llegará hasta la avenida Emancipación y doblará por la avenida Tacna hasta llegar al monasterio en el que se guardará la imagen hasta el próximo año. La entrada del Señor de los Milagros a la iglesia será al promediar las 7:00 p.m.

Recorrido de la procesión del Señor de los Milagros: viernes 1 de noviembre de 2019. Foto: La República

Recorrido del Señor de los Milagros: plan de desvíos por procesión

Desvíos por el recorrido de la procesión del Señor de los Milagros: viernes 1 de noviembre

La Municipalidad de Lima informó que se aplicará restricción vehicular por la procesión del Señor de los Milagros desde las 12:00 del mediodía hasta las 7:30 p.m. en las avenidas Tacna, Emancipación y los jirones Callao, Chancay, Conde de Superunda y Huancavelica.

Los buses del Metropolitano de los servicios A, B y C circularán desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. En tanto, el servicio Expreso 4 funcionará de 6:00 a.m. a 8:30 p.m. durante este día. El sábado 2 y domingo 3 de noviembre las rutas operarán con normalidad.

La ruta A tomará las avenidas Alfonso Ugarte y España hasta llegar al paradero final en la Estación Central. Desde las 10:30 a.m. hasta las 2 p.m. y de 5 p.m. a 8 p.m. el recorrido será el mismo en ambos sentidos con paradas de la avenida Alfonso Ugarte. El servicio regular C tendrá su paradero final en la Estación Central.

En el caso de los corredores complementarios, los servicios 301, 302, 303 y 306 del Corredor Azul desviarán sus rutas por zonas aledañas desde las 10 a.m. hasta las 8 p.m., mientras que el servicio 412 del Corredor Morado solo hasta el paradero La Chira, antes de la avenida Pizarro en el Rímac, e iniciará su recorrido en el paradero Limoncillo.

Procesión del Señor de los Milagros: desvíos por su quinto recorrido procesional del 1 de noviembre. Foto: Municipalidad de Lima

Desvío norte a sur:

- Ruta regular – av. Túpac Amaru – av. Caquetá (NS) – av. Alfonso Ugarte (NS) – rampa hacia la vía auxiliar av. Alfonso Ugarte – Plaza Dos de Mayo – av. Nicolás de Piérola (OE) – ruta regular.

- Ruta regular – av. Prolongación Tacna – av. Francisco Pizarro – av. Caquetá (NS) – av. Alfonso Ugarte (NS) – rampa hacia la vía auxiliar de Plaza Dos de Mayo – av. Nicolás de Piérola (OE) – ruta regular.

- Ruta regular – jr. Cajamarca – av. Francisco Pizarro – av. Caquetá (NS) – av. Alfonso Ugarte (NS) – rampa hacia vía auxiliar av. Alfonso Ugarte – Plaza Dos de Mayo - av. Nicolás de Piérola (OE) – ruta regular.

Desvío sur a norte:

- Ruta regular – av. Garcilaso de la Vega (SN) – Av. Nicolás de Piérola (EO) – Plaza Dos de Mayo – rampa de acceso a la av. Alfonso Ugarte (SN) – av. Alfonso Ugarte (SN) – av. Caquetá (SN) – av. Túpac Amaru – ruta regular.

- Ruta regular – av. Garcilaso de la Vega (SN) – av. Nicolás de Piérola (EO) – Plaza Dos de Mayo – rampa de acceso a la av. Alfonso Ugarte (SN) – av. Alfonso Ugarte (SN) – av. Caquetá (SN) – av. Próceres – jr. Virú – ruta regular.