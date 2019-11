Moquegua: Se frustra reunión para iniciar diálogo en Tumilaca

Moquegua. Se frustró la instalación del grupo de trabajo creado por el Gobierno para evaluar la preocupación de los agricultores de Tumilaca, en el distrito de Torata (Mariscal Nieto), en torno al proyecto minero Quellaveco.

Los funcionarios de diferentes organismos del Estado llegaron puntuales a la sede de la Administración Local del Agua (ALA) Moquegua, pero los dirigentes agrarios y sus técnicos no se hicieron presentes. Estos últimos no concurrieron. Ya habían anunciado días antes que no volverán a sentarse a dialogar con el Gobierno, porque no habría mostrado voluntad.

Por el contrario, sus directivos han anunciado que reiniciarán un paro indefinido a partir del 5 de noviembre. Ellos culpan a Anglo American de supuestamente afectar el agua y el medio ambiente de la zona con la construcción del proyecto cuprífero.

El representante de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, Jhon Zeballos, dijo que en esta cita se iba instalar el espacio para dar a conocer un informe de los tres comités: hídrico, ambiental y de modelamiento de explotación. Han previsto una nueva cita para el 6 de noviembre.