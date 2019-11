Contar lo que no se quiere saber

Gracias a la invitación generosa de Alonso Cueto, tuve la suerte de participar ayer en la Pontificia Universidad Católica del Perú en una conversación con el estupendo escritor argentino Martín Caparrós sobre su obra y, como suele ocurrir con los grandes periodistas, sobre las oportunidades y dilemas del oficio.

Caparrós es un referente del periodismo hispanoamericano, con una valiosa obra periodística y literaria que ha obtenido los premios más importantes, pero, principalmente, el reconocimiento de muchos lectores y aspirantes a ser escritores y periodistas.

Lo curioso es que él señala que “el buen periodismo es contar algo que muchos no quieren saber”, como lo hizo ayer en su charla con el seductor título de “Contra el público: aventuras y desventuras de un escritor”.

Caparrós apuesta a no dejarse llevar por ‘lo que quiere la gente’ en un contexto de sofisticación extrema de los instrumentos para registrar el tamaño de la audiencia online de los programas de televisión o los artículos en las redes.

Son instrumentos útiles para conocer el comportamiento de la audiencia, pero muy peligrosos si –como lamentablemente ocurre en ciertas redacciones– reemplazan al que debe decidir qué divulgar y donde, en vez de buen periodismo, se apuesta por dar basura.

Lo supe hace un tiempo en una redacción donde había un gerente para quien el buen periodismo lo decidía solo la medición del rating, y a quien solo le debo la gentileza de despedirme porque no encajaba con su visión de lo que debía hacer un canal de televisión.

Es posible que se convenciera de echarme luego de que vio un cuadro que colgué en mi oficina con este texto: “Los editores siempre tuvieron la ansiedad de satisfacer a su público; nunca tuvieron, como ahora, tantas técnicas para determinar qué quiere. Basura. Te doy basura, te entreno en la lectura de basura, te acostumbro a la basura, me pides basura, te la doy. Por eso parece claro que habría que hacer periodismo contra la demanda más primaria del público: contra el público. Que el periodismo no solo es contar las cosas que algunos no quieren que se sepa. Que periodismo es, cada vez más, contar las cosas que muchos no quieren saber”. Un texto firmado, claro, por Caparrós.