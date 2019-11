Peruano creador de galletas contra la anemia es semifinalista en concurso de History Channel

El creador de las galletas Nutri H que pueden vencer la anemia en tan solo 30 días ha sido seleccionado como uno de los cinco semifinalistas del concurso Una idea para cambiar la Historia 2019, el cual es organizado por History Channel en Latinoamérica.

Julio Garay Barrios, ingeniero agroindustrial y talento de Beca 18 de Ayacucho, señaló que gracias a las buenas referencias del público que consume el producto y a la difusión de los medios de comunicación es que cada vez pueden llegar a más personas, quienes luego incluso le agradecen por la fórmula.

‘‘Conocer sobre estos casos no solo me llena de alegría y orgullo, también me motiva para seguir trabajando por mi país”, expresó. Asimismo, exhortó al público a votar por las galletas Nutri H, antes Nutri Hierro, en https://unaidea.historyplay.tv/ hasta el martes 24 de noviembre.

El producto es distribuido en locales autorizados de todo el Perú y también forma parte de los planes contra la anemia infantil en casi una decena de instituciones públicas, como municipalidades distritales y gobiernos regionales.

“En el distrito chalaco de Ventanilla, uno de los primeros que incluyó Nutri H en sus programas de salud para los escolares del distrito, el 78% de los niños participantes en el plan piloto aumentó hasta en 10 puntos sus niveles de hierro en la sangre”, explicó Julio Garay, quien fue becado en el 2012 para estudiar en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho.

Otros lugares en donde las galletas contra la anemia dio resultados positivos con sus planes pilotos fue Puno, Huancané y Orgullo, en Puno; José Luis Bustamente y Rivero, en Arequipa; Municipalidad Provincial de La Merced y la comuna del distrito de San Agustín de Cajas, en Junín; los distritos de Santillana y Chiara, en Ayacucho; y el distrito de Santo Domingo de Olleros, en Lima.

La iniciativa de History Channel existe desde el 2014. Hasta la fecha ha recibido más de 30 000 ideas o proyectos de 15 países distintos y gracias a la votación del público un total de 25 resultaron ganadores.

Entre estas se encuentra el del peruano Max Hidalgo Quinto, quien en el 2017 ganó el primer lugar gracias a su proyecto Yawa. Asimismo, en el 2018 el peruano Hernán Asto ocupó el segundo lugar con Alinti o ‘Planta y Sol’ en quechua.