Surco: interceptan camioneta de joven para robarle más de 15 mil dólares [VIDEO]

Una mujer denunció haber sido víctima de un robo por más de 15 mil dólares en las inmediaciones de la calle Los Araucanos, en el distrito de Surco, pese a que en la zona había una caseta de seguridad.

La agraviada indicó a ATV Noticias que fue abordada por los delincuentes cuando se encontraba al interior de su camioneta. Los sujetos armados aparecieron intempestivamente y le pidieron que bajara de la unidad, incluso uno de ellos la amenazó que dispararía si no abría la puerta hasta la cuenta de 3.

Nerviosa y muy asustada, la joven abrió la puerta y trató de no mirar al rostro a los facinerosos, pues temía que le hagan algo.

“Segundos de terror. Lo primero que se te viene a la mente es que, si te van a secuestrar, te van a violar o te van a llevar por ahí. Yo lo único que hacía era que no me vean para nada, me agachaba y les decía que no me haga daño”, narró entre lágrimas a ATV Noticias.

Además de objetos personales y dinero en efectivo, los delincuentes se llevaron un maletín lleno de costosas joyas valorizadas en más de 15 mil dólares, lo cual era producto del constante ahorro de la víctima, quien se desempeñaba como ejecutiva de ventas en una empresa y había iniciado un pequeño negocio.

La joven también se quejó de que nadie haya podido ayudarla, pese a que a que escasos metros de donde ocurrió el robo está ubicada una caseta de vigilancia.

Asegura que cuando le reclamó al hombre de seguridad por qué no hizo nada para repeler a los delincuentes, el vigilante le aseguró que él no vio nada, sin embargo, ella no le cree. También denunció que no es la primera vez que roban en la calle Los Araucanos.