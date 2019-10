Pico y placa: Municipalidad de Lima dispone cambios a norma de circulación de camiones

La Municipalidad de Lima dispuso cambios en las vías destinadas a la circulación de camiones o vehículos de transporte de carga en todas las modalidades que fueron establecidas en septiembre de este año.

Los cambios se enfocan principalmente en la ampliación de la lista de vías en donde las unidades pesadas tienen permitido circular.

Según el Decreto de Alcaldía N° 017, publicado en el diario El Peruano, se ha añadido ocho nuevas vías para la circulación de camiones o vehículos pesados. Entre ellas se encuentran, las avenidas Tomás Valle, El Sol, Los Laureles, Pedro Miota, Antigua Panamericana Sur, Quinta avenida, Las Torres y Argentina.

Asimismo, el decreto de alcaldía señala que la circulación en las vías no consideradas como red vial de carga, debe realizarse a la categoría del vehículo:

-N1 y N2, hasta 6,5 toneladas de peso bruto vehicular (PBV)

-N2, mayor a 6,5 toneladas PBV, y N3, hasta 18,5 toneladas PBV.

-N3, mayor a 18,5 toneladas PBV) / O3 y O4

-En las zonas industriales establecidas por Ley, se permite la circulación sin restricción para los vehículos de carga N1, N2, N3, O3 y O4 a través de sus vías colectoras y locales, accediendo por la vía arterial o la red vial de carga más próxima durante la franja horaria establecida en la norma.

Excepcionalmente, los vehículos de carga para contenedores que requieren utilizar vías locales o colectoras para llegar a su lugar de origen o destino, fuera de zonas industriales, pueden acceder por la vía arterial o la red vial de carga más próxima durante la franja horaria establecida en la norma.

Carriles

Respecto a la modificatorias en el Artículo 4 sobre los carriles de vehículos de carga y/o mercancía (VCM) precisa que la circulación del transporte de carga será en las siguientes vías:

a. Panamericana Sur: tramo Av. Mateo Pumacahua hasta la Av. El Derby.

b. Vía de Evitamiento: tramo Av. 07 de junio hasta Av. Plácido Jiménez.

c. Panamericana Norte: tramo Av. Universitaria hasta Av. Juan Vicente Nicolini.

Los vehículos de las categorías N2 (mayor a 6.5 toneladas), N3, O3 y O4 deben circular por el carril preferencial al lado izquierdo (adyacente al separador central) del tramo Av. Mateo Pumacahua hasta la Av. El Derby en ambos sentidos de la Panamericana Sur de lunes a sábado en el horario de 06:00 a 21:00 horas, para el transporte de carga.

Respecto a los carriles no considerados preferencial queda restringida su circulación en el horario comprendido entre las 6:30 hasta las 10:00 horas, de lunes a sábado, considerando el último dígito de la Placa Única de Rodaje. Estas restricciones no son aplicables los días feriados y no laborables (sector público y privado)”.

Lista total de avenidas:

1.- Panamericana Sur (en toda su extensión)

2.- Panamericana Norte (en toda su extensión)

3.- Vía Evitamiento (en toda su extensión)

4.- Av. Zarumilla (en toda su extensión)

5.- Av. Trapiche – Chillón (entre Panamericana Norte y Av. Chimpu Ocllo)

6.- Av. Túpac Amaru (tramo Av. Chimpu Ocllo hasta el límite provincial)

7.- Av. Chimpu Ocllo (tramos Av. Trapiche Chillón hasta Av. Túpac Amaru)

8.- Carretera Central y Av. Nicolas Ayllón (en toda su extensión)

9.- Av. Circunvalación (en toda su extensión)

10.- Autopista Ramiro Prialé (en toda su extensión)

11.- Av. Naranjal (en toda su extensión)

12.- Av. Canta Callao (en toda su extensión)

13.- Av. Nésto Gambetta (tramo Panamericana Norte hasta el límite provincial)

14.- Vía Expresa Línea Amarilla (en toda su extensión)

15.- Av. Las Torres (tramo Av. Ramiro Prialé hasta Carretera Cental)

16.- Av. Tomás Valle (en toda su extensión)

17.- Av. El Sol (en toda su extensión)

18.- Av. Los Laureles (Av. Los Cisnes – Av. Qinta Avenida)

19.- Av. Pedro Miota (en toda su extensión)

20.- Av. Antigua Panamericana Sur (Conchán – Av. Mateo Pumacahua)

21.- Av. Quinta Avenida (en toda su extensión)

22.- Av. Las Torres (Quinta Avenida – Ramiro Prialé)

23.- Av. Argentina (Calle Rodolfo Beltrán – límite provincial)