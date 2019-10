La distribución ineficaz de fondos públicos para atender a pobladores expuestos a metales tóxicos

Por: Por Jackeline Cárdenas y Edwin Montesinos

La organización de periodismo de investigación Convoca reveló cómo se usaron los fondos públicos destinados para atender a más de 5 mil personas expuestas a metales tóxicos en el Perú.

Regiones con más afectados reciben menos presupuesto para el tratamiento de estos casos. Millones de soles se destinan para contrataciones de servicios y casi nada para compra de medicinas.

La ineficacia y el reclamo de espinar

En 2018, los centros de salud del Cusco lograron realizar menos de la mitad de las mil 640 atenciones que se habían propuesto para este año en acciones de atención preventiva por metales pesados y exámenes de detección de metales y tratamientos.

Carmen Chambi vive en Alto Huancané (Espinar) a 25 minutos en carro del Hospital Espinar, el más cercano a su comunidad, que realizó 204 de las 214 atenciones a personas que se propuso en 2018. Sin embargo, lo hizo con un presupuesto de apenas 226 soles (69 dólares) dirigido solo al proyecto de metales pesados. No se gastó ni un solo en medicamentos.

Carmen Chambi, madre y lideresa de Espinar, Cusco. - Foto: Edwin Montesinos / Convoca.pe

Si Carmen Chambi quisiera ir a otra provincia de Cusco para que atiendan a su hijo Yedamel, de 16 años de edad, que tiene en su organismo alta dosis de metales tóxicos que superan lo médicamente recomendado, ¿qué encontraría? Que en 2018, el presupuesto para la atención a metales pesados en Cusco fue de 754 mil 353 soles (229 mil 286 dólares) pero que no se gastó nada en medicamentos ni en suplementos vitamínicos para las personas afectadas. El 95 por ciento del dinero de este año se gastó en contratación de servicios con 286 mil 988 soles (87 mil 230 dólares) y personal nombrado, 430 mil 705 soles (130 mil 913 dólares).

Carmen está cansada de que los recursos lleguen a Espinar, por eso viaja a Lima para reclamar.

Amazonas: la selva olvidada

De los 25 departamentos que reciben recursos para detección y tratamiento por metales pesados, las regiones de la Amazonía ocupan los últimos lugares en el ranking de presupuesto asignado entre enero de 2012 y el 17 de setiembre de 2019.

La región San Martín solo recibió fondos públicos para atención a pobladores afectados por metales en 2014, según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, y Amazonas empezó a recibir estos recursos recién en 2013, un año más tarde del inicio de transferencias de dinero para las regiones desde el gobierno central para este tipo de atenciones médicas.

De acuerdo con el registro del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, que depende del Ministerio de Salud, en la región Amazonas sólo se detectaron cinco casos de personas expuestas a metales tóxicos y otras sustancias químicas en 2015 y 2016. Sin embargo, pobladores y líderes comunales de esta región aseguran que existe un subreporte debido a que se encuentran en permanente peligro por los derrames de petróleo.

Niños participaron del recojo de petróleo en el derrame ocurrido en enero del 2016 en la región Amazonas. Foto: Rodrigo Lazo

El presupuesto que se designó a inicios de 2016 para las atenciones a personas expuestas a metales tóxicos fue de solo 5 mil 195 soles (1537 dólares) y no se incrementó durante ese año a pesar del derrame de petróleo. De ese presupuesto, se gastó más del 50% en útiles de oficina y transporte; solo 1133 soles (335 dólares) se invirtieron en instrumentos quirúrgicos, repuestos o accesorios médicos. No figuran recursos destinados para medicamentos.

La situación en el 2019 no ha cambiado mucho. El presupuesto de este año para atención a afectados por metales pesados es de 7 mil 411 soles (2232 dólares), de los cuales solo 424 soles (128 dólares) aparece en el rubro de medicamentos. Sin embargo, hasta el 17 de setiembre, no se había ejecutado ni un sol.

La larga espera del Callao

En 2016, la Dirección Regional del Callao realizó 497 exámenes de detección de plomo a niños que oscilaban entre 2 a 12 años de edad del distrito Mi Perú, de los cuales 119 tenían niveles de plomo por encima de los 9.9 microgramos de plomo en sangre permitido por la Organización Mundial de la Salud y los 5 microgramos que estable el Centro Nacional para la Información Biotecnológica de Estados Unidos.

Virgen de Guadalupe se encuentra en Mi Perú, y es de los mayores focos de contaminación por plomo de la región Callao. - Foto: Edwin Montesinos / Convoca.pe

Aunque los exámenes médicos que realiza la Dirección Regional de Salud del Callao son constantes, los resultados del laboratorio no se entregan ni con celeridad ni con orden, según los pobladores. “Nos dijeron el año pasado que la encargada había renunciado y no podían entregar los resultados”, asegura Elvira Arana, una madre que vive cerca de la fábrica ETNA.

Callao es la región que ha recibido la mayor cantidad de presupuesto para atender la afectación por metales pesados, con un presupuesto acumulado del 2012 al 2019 de casi 20 millones de soles (6 millones 498 mil 781 dólares). Pero al primero de agosto, Callao solo realizó 498 atenciones de las 2 mil 396 que se propusieron, un 20 % de sus metas de atenciones a pobladores expuestos a metales pesados.

Aunque cada vez que se detecta que un niño tiene niveles de plomo que superan los límites aceptados por la comunidad científica, a las madres les asignan un día para que vayan a pasar por exámenes clínicos en el hospital Daniel Alcides Carrión. Pero ellas se encuentran con varias dificultades.

“Es estar todo un día en el Carrión. Cuando fui hicieron pasar a mi hijo por distintas áreas, pero en un momento me dijeron que no se encontraba la persona encargada en Psicología y que tenía que volver más tarde. Así sucedió varias veces, así que ya no he vuelto. Yo tengo que trabajar”, cuenta Karen Goicochea, madre de una niña con 21.83 microgramos de plomo por decilitro de sangre, que supera hasta en cuatro veces el parámetro de la Organización Mundial de la Salud.

Desde el año 2013, la Dirección Regional de Salud del Callao y el Hospital Daniel Alcides Carrión no alcanzan las metas de atención a los afectados por metales tóxicos. La meta solo fue superada en el 2012 y en lo que va del 2019 solo ha llegado al 16% del objetivo de atención.

Pasco: los niños del plomo

Pasco es la región que ha encabezado el ranking de casos de niños expuestos a metales tóxicos por lo menos en cuatro de los últimos siete años. Hasta 2018, se registraron mil 714 casos de niños, de los cuales el 99% resultó afectado por exposición a las micropartículas de plomo. Pasco lidera la producción de este mineral a escala nacional y tiene a la minera Volcan como su principal explotadora.

El recojo de evidencias sobre la exposición de metales tóxicos en la capital de la región, Cerro de Pasco, es abundante, principalmente en niños. Entre setiembre y diciembre de 2015, el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente (Censopas), que depende del Ministerio de Salud, tomó muestras de sangre a 83 niños y adolescentes de Pasco, que oscilaban entre 5 a 16 años. Los resultados de los exámenes arrojaron valores para plomo por encima de lo permitido, de hasta 22 microgramos de plomo por decilitro de sangre, por encima de los 9.9 microgramos de plomo en sangre permitido por la Organización Mundial de la Salud y los 5 microgramos que estable el Centro Nacional para la Información Biotecnológica de Estados Unidos.

Al año siguiente, en 2016, médicos de Censopas volvieron a Pasco para tomar muestras de sangre a 31 niños, lo que permitió detectar en el laboratorio valores de plomo de hasta 30 microgramos por decilitro de sangre. En arsénico, se encontraron valores de hasta 13.3 microgramos por litro de sangre y en cadmio hasta 4.10 microgramos por litro, lo que supera lo recomendado por el Centro Nacional para la Información Biotecnológica.

En 2018, la región Pasco se concentró la mayor cantidad de casos registrados con 2 mil afectados por metales pesados: el 99% por plomo. Sin embargo, diversos pobladores de la zona aseguran que cuando van al centro de salud de Yanacancha, en Cerro de Pasco, la derivan de un lugar a otro como en el juego de la “gallinita ciega”.

En la posta nos dicen que no hay dinero, y cuando vamos al Ministerio de Salud, en Lima, nos dicen que han mandado dinero allá, relata Yeni, una pobladora del lugar, con un gesto de indignación y hartazgo. Está cansada de que le hagan esperar en todos lados: en los hospitales, en los ministerios, en los pasillos, en mesa de partes, en la fachada de las entidades públicas.

Yeni Huamán viaja de Pasco a Lima al menos dos veces al mes para buscar respuestas sobre la situación que le depara a su hijo Deyvit. - Foto: Edwin Montesinos / Convoca.pe