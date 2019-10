Isabel Huapaya, la víctima N° 137 de la violencia machista

Isabel Margot Huapaya Espichán le tenía terror a su esposo, Segundo Zuloeta Montoya, con quien tuvo dos hijos. Sufrió agresiones físicas y psicológicas durante mucho tiempo, pero nunca lo denunció por temor y vergüenza.

Así lo contaba en su cuenta de Facebook, donde compartía sus penas con sus amigas.

El martes, el cadáver de ‘Chabelita’ fue hallado en una vivienda de Cañete, tras 22 días de búsqueda. Se convirtió así en la víctima N° 137 de feminicidio.

“Quien no es para ti, no lo será nunca. Así que no te aferres a nadie. Ya vendrán más amigos, más amores, más personas. Nunca mendigues amor a quien no tiene tiempo para ti”, había publicado el 2 de octubre.

Ese mismo día sorprendió con otra frase: “Nunca se sabe cuál es el último abrazo, el último beso, el último día. Por eso, hay que hacer siempre lo que nos hace felices”. Cinco días después desapareció.

Segundo Zuloeta, el presunto feminicida para quien el Ministerio Público solicitó prisión preventiva e impedimento de salida del país, está no habido.

Ayer, Luis Huapaya reveló que el 7 de octubre conversó por última vez con su hija. "Me dijo que ya no lo soportaba, que se iba a divorciar. Me di cuenta de que había existido una fuerte discusión con su pareja", dijo.

Isabel tenía dos hijos, de 16 y 14 años. El mayor de ellos fue quien descubrió el cuerpo enterrado en una vivienda del centro poblado de Conta. Los menores se encuentran ahora bajo el cuidado de su abuelo.