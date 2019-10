Halloween | Un ejército de más de 6 000 macabros objetos pueblan una antigua casa de la Calle Arica, en San Miguel. Lunes 28 de octubre. 8:15 p.m. Emilio Obregón, economista y propietario de la Casa Museo del Terror, abre las rejas de la quinta en la que solo hay tres casas, entre ellas la suya. Un apretón de manos es solo el presagio de una aventura terrorífica.

Al lado de la puerta de la casa de 120 metros cuadrados descansa una gárgola de piedra de aproximadamente 60 centímetros de alto. “Esta estatua es la protectora del espacio, ni los choros se atreven a tocarla”, advierte Obregón, de 46 años. La sala parece ser la entrada al averno. Cráneos que han sido protagonistas de rituales, muñecos ventrílocuos, figuras de películas de terror, tablas de ouija que estuvieron en Mesa Redonda el día del incendio en 2001, macabras antigüedades, payasos demoniacos y un largo etcétera de traumáticas figuras.

Artículos masones -Emilio es miembro de la Logia hace seis años- y una cruz en cada uno de los seis espacios de la casa son lo único que resguardan a Obregón. Irónicamente, debajo de la cruz yace un objeto aterrador. “Una de las cosas más macabras es este cráneo”, destaca el padre de familia mientras señala una calavera. Hace año y medio que una desesperada señora lo contactó para entregársela. “Ella encontró el cráneo en su jardín porque le hicieron brujería a su hija, y no lo supo hasta que un médium acudió a su ayuda y se lo dijo. Luego yo acepté traerla”, cuenta Obregón. Pero ese no es el único objeto que le quita el sueño a los visitantes de la Casa Museo del Terror.

Dos de los más terroríficos yacen en el segundo de los seis espacios de la casa. En el cuarto del primer piso, al lado de la muñeca animatrónica a tamaño real de Reagan de la película ‘El Exorcista’, descansa una muñeca aparentemente inofensiva. “Esta me la dio una señora que se compró un departamento y la encontró en la azotea de su nuevo hogar. Se la dio a la hija para que la bote, pero siempre que lo hacía la muñeca volvía a la casa”, narra Obregón, acaso emulando la historia de ‘Anabelle’. Finalmente, ella se lo da al vigilante de la cuadra para que la eche, pero él nunca regresó: se enfermó y fue internado cerca de dos semanas. “Hasta que la señora me la dio y la tengo aquí atinada”, precisa el coleccionista, quien prefiere no darles un lugar preferencial a los objetos que le han regalado.

Tal es el caso de la muñeca vudú mexicana que reposa en el baño de la casa, acaso lo más aterrador de los más de 6 mil objetos. Se la vendió una mujer en Tacora por 40 soles, ignorando su pasado. “Cuando la colocaba en las escaleras y las personas venían al museo me decían que la muñeca se había volteado la cabeza”, cuenta sorprendido. “Opté por ponerla en un cuarto y amarrarla, pero luego me daba cuenta que se había movido”, agrega. Para entender lo que sucedía llamó a la vendedora que se la entregó, y ella le contó que se la vendió un empresario mexicano, quien tuvo una esposa que murió repentinamente el día de su cumpleaños. “Luego de unos años el hombre se contacta con un chamán y este le dice que revise los regalos que su exesposa recibió, y entre ellos estaba embalada la muñeca con la foto de la mujer en el cráneo”, explica.

La muñeca tiene cuernos en la cabeza, manchas de sangre humana, rostros sobre el cuerpo, pelo humano y un hueco en la cabeza, donde solía estar la foto de la fallecida.

Eventos paranormales

El economista compró la casa en el 2003. Sin embargo, vive con su esposa y sus hijos de 7 y 12 años viven en La Perla, a 15 minutos de la Casa Museo del Terror. Según cuentan los vecinos de las otras dos casas de la quinta, por las noches se oyen a niños que juegan con muñecos. “Antes de que mi vecino falleciera, me decía que se oían voces, cuando aquí no vive nadie”, relata Obregón.

Esa ha sido razón suficiente para que Emilio no se quede hasta más de las 8: 00 p.m. en su antigua casa. “Hay veces que ni apago las luces y me voy, pues solo bajo la palanca desde afuera para evitar cosas que posteriormente resulten peligrosas”, sentencia.

Casa Museo del Terror en Halloween

Para el Halloween de este jueves 31 de octubre, la Casa Museo del Terror estará abierta desde las 7: 30 p.m. para tres grupos de personas que visitarán el espacio durante una hora.