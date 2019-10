Exigen renuncia de autoridades de la Unica tras licenciamiento denegado

Luego de que la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (Unica) se convirtiera en la primera institución pública con licenciamiento denegado, sus estudiantes, el Gobierno regional y la alcaldía provincial exigen la pronta renuncia de sus autoridades, encabezadas por su rector Anselmo Magallanes.

Esa es la principal consigna con la que los alumnos se movilizarán hoy desde la ciudad universitaria hasta el local del rectorado. "Queremos que se vayan el rector, vicerrectores y todas las autoridades involucradas en el licenciamiento y que se ejecute el plan de emergencia", dijo a este diario el dirigente estudiantil y consejista de la Facultad de Derecho, Boz Palomino.

A través del plan, esta universidad de 19 mil estudiantes podrá implementar las condiciones básicas de calidad que le permita solicitar el licenciamiento en un nuevo proceso. Su elaboración estará a cargo de una comisión técnica que la próxima semana deberá instalarse con tres representantes del Ministerio de Educación (Minedu) y tres de la Unica (integrantes de las oficinas de calidad, presupuesto y administración).

El plan deberá ejecutarse en un máximo de 12 meses, dentro del plazo dado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) para el cese de actividades.

¿Y si fallan dos veces?

No obstante, si la Unica no logra su licenciamiento en una segunda oportunidad, el Minedu propondrá su reorganización. "Frente a cualquier entorpecimiento al plan de emergencia, se tomarán medidas para declararla en emergencia vía ley o decreto de urgencia para no interrumpir su autonomía. Conocemos los conflictos internos que han llevado a esta situación y estaremos atentos a que los plazos se cumplan", indicó el titular de la Dirección General Universitaria del Minedu, Jorge Mori.

Esto fue respaldado por el gobernador regional Javier Gallegos, quien señaló que esta medida permitirá la salida de autoridades, a las que culpó de malos manejos. Dijo que el Gore "está en condiciones de ayudar" con presupuesto. "La alcaldesa (de Ica) va a pedir que se exonere de pagos y acelerar que Defensa Civil dé autorización para cumplir con los requisitos".

Mori aseguró que la comisión técnica sesionará de manera pública. Detalló que las actividades académicas continuarán y que se suspenderán los exámenes de admisión. Esto último ha generado preocupación en los alumnos del centro preuniversitario, quienes ya habían pagado hasta fin de año.