Ate Vitarte: ‘marcas’ roban S/ 19 000 a mujer frente a Corte de Lima Este [VIDEO]

Una nueva víctima de la delincuencia se registró en la ciudad de Lima. Esta vez ‘marcas’ le robaron 19 000 soles a una mujer que momento antes había retirado el dinero de una entidad bancaria. El hecho se produjo en el frontis de la sede de la Corte de Justicia de Lima Este.

La mujer estaba en la intersección de las calles Ingenieros y Plásticos, en la urbanización Vulcano, ubicada en el distrito de Ate Vitarte, y de repente los sujetos aparecieron en una moto lineal. Cuando la víctima intentó defenderse, los ‘marcas’ realizaron disparos al aire para así asustarla.

El asalto, que tuvo lugar a plena luz del día y con varios testigos, fue registrado por cámaras de seguridad de la zona. Las personas que se encontraban en el lugar no habrían podido ayudar a la víctima debido a los sujetos llevaban consigo armas y mostraron no tener temor alguno en usarlos. En un principio la mujer les aseguró que no tenía el dinero y que lo había depositado; no obstante, los delincuentes lo buscaron hasta encontrarlo.

Una vez que tuvieron el botín en sus manos, los sujetos huyeron en su moto lineal. Cuando todo terminó, la víctima, identificada como Yamilet, ingresó a la sede de la Corte de Lima Este en busca de protección.

Actualmente, el caso vienen siendo investigado por el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Ate Vitarte - Santa Anita.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) indica que entre marzo y agosto de este año, el 26,3% de la población de 15 y más años fue víctima de algún hecho delictivo. El 10,4% del total de hechos delictivos fueron cometidos con un arma de fuego.