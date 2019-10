Surquillo: extranjero es denunciado por anciana a la que intentó ayudar

Un lamentable episodio se ha registrado en Surquillo. Esto luego de que Jesús Sánchez, de nacionalidad venezolana, fuera denunciado por una anciana de 80 años a quien intentó ayudar en los exteriores del ‘Mercado N°1’ de dicho distrito.

El ciudadano extranjero reveló que la acusación por robo que recibió por parte de la anciana ocurrió luego de que se acercara a notificarle que habían colocado una naranja con clavos en la parte delantera de las llantas de su vehículo.

[object Object]

“Un ciudadano peruano coloca una naranja con clavos. Al principio nos quedamos tranquilos pero al ver que es una señora mayor yo me acerco y le notifico todo. Ella me dice que no se puede agachar, entonces yo me agacho, quito la naranja con los clavos, se la muestro, la señora me da las gracias. Me despido y se retira”, precisa Jesús Sánchez.

Cámaras de seguridad ubicadas cerca al mercado de Surquillo pudieron corroborar el testimonio el ciudadano extranjero.

No obstante, la sorpresa para Sánchez se dio cuando la mujer llega, a la media hora, al lugar donde se encontraba, denunciándolo por robo. “La señora viene denunciándome que yo le he quitado su cartera, su pensión, su teléfono. Yo sorprendido le digo, ‘señora lo único que hice fue ayudarla’”, comenta el sujeto, quien, señala, no mostró resistencia alguna para ser intervenido por agentes policiales.

Denuncia discriminación

Pese a que el supuesto episodio de robo se realizó en Surquillo, el ciudadano venezolano fue trasladado a la comisaría de Miraflores. Allí, asegura Sánchez, recibió un mal trato por parte de los agentes policiales quienes le preguntaron por su nacionalidad. Al responder que era venezolano, ellos, señala, respondieron de la siguiente forma: “Ya fuiste, porque le hiciste esto a la señora, todos ustedes los venezolanos tienen el mismo modos operandi”

[object Object]

En esta línea aseguró que le pidieron que entregara los objetos supuestamente robados de la mujer y al no tener nada, tomaron la decisión de tenerlo cuatro horas encerrado.

A la fecha, señala Jesús Sanchez, no hay una denuncia formal en la comisaría de Surquillo en contra suyo; sin embargo, lamenta que la mujer lo siga denunciando: “Eso me tiene a mi preocupado, no sé en que situación estoy todavía”.