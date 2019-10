Santa Anita: no auxiliaron a joven que habría estado siendo abusada en taxi [VIDEO]

Un grupo de vecinos del distrito de Santa Anita grabaron las imágenes de una mujer que solicitaba ayuda desde el interior de una unidad vehicular donde habría sido estado siendo víctima de violencia sexual por parte del conductor.

Eran las cinco de la mañana de este último domingo cuando los moradores de la urbanización Sol se despertaron por los gritos y ruidos que provenían desde la vía pública. Cuando se acercaron a las ventanas se dieron cuenta de la presencia de un auto color plomo que llevaba casquete de taxi.

“¡No me toques!” se le escucha decir enérgicamente a la joven que iba en el asiento del copiloto, quien además golpeaba algunas partes del auto y hasta tocó el claxon en reiteradas oportunidades. Según los testigos, el conductor se abalanzó sobre la agraviada y la intentó besar a la fuerza.

“La joven gritaba desesperadamente que la dejara, que no la toque, que no le haga daño. (…) Se ve que el hombre forcejea encima de la chica. (Ella) pedía que salgan y la defiendan”, contó a ATV Noticias un vecino que dijo que no se pudo hacer nada para ayudar a muchacha, pues en ese momento nadie pasaba por la calle.

Debido a que los gritos de la mujer eran constantes uno de los vecinos decidió lanzar un ladrillo contra el vehículo, lo que generó que el chofer decidiera irse del lugar con rumbo desconocido.

Los vecinos decidieron compartir el caso con el citado medio de comunicación, pues esperan que pueda difundirse para conocer en qué situación se encuentra la mujer que iba a bordo del taxi y si pudo escapar a tiempo. O incluso si la Policía Nacional del Perú (PNP) u otra autoridad competente pueda tomar cartas en el asunto.