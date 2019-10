San Miguel: un muerto y un herido deja ciudadano chino tras iniciar balacera porque no le dieron trabajo

Xiangjun Wen de 46 años lanzó cerca de 4 disparos en las inmediaciones de la empresa Marítima, en la cuadra 1 del jr. Pumacurco 130, urbanización Maranga, San Miguel. Allí ingresó para pedirle al gerente general Liv Mignen que le deje trabajar otra vez como traductor, pues había cumplido esta función en la compañía durante 4 años, según contó a las autoridades.

La negativa del dueño y sus insultos impulsaron al ciudadano chino a disparar contra su compatriota Mingen, de 54 años, hecho que causó su muerte. Efectivos de la Comisaría de Maranga llegaron al lugar después de que recibieron una llamada a la Central 105.

Los policías llegaron al lugar cuando Wen intentaba salir del local, por lo que retornó al interior de la empresa y en el primer piso disparó contra el vigilante Carlos Castillo, de 60 años, quien fue trasladado de emergencia a la Clínica Bellavista, donde diagnosticaron que fue herido con una bala en el abdomen.

“Pedí ayuda al gerente porque yo he trabajado 4 años ahí. No (tengo problemas con la justicia). Al señor le disparé dos veces. Al vigilante una o dos, no recuerdo”, respondió a las autoridades el ciudadano chino que no contaba con permiso para cargar armas de fuego.

En el parte policial se describe que el cadáver del gerente se encontraba en una silla de escritorio, en el tercer piso de la empresa. En tanto, en la cochera de la compañía, en el primer piso, se halló el arma de fuego marca Browning calibre 9 milímetros de color negro. Dentro habían dos municiones.

“(Compré el arma) hace como cinco o seis años en Las Malvinas. Me costó S/2 000”, reveló.