Proponen que se fomente cultura tributaria en niños

En una ciudad donde los municipios tienen problemas de recaudación de arbitrios y cuentan con pocos recursos para la ejecución de obras, se necesita generar una cultura tributaria.

Así lo señala el decano del Colegio de Contadores Públicos de Lima, Francisco Mauro García, quien cree que esta formación inicia en la niñez.

“Con la asesoría de la SUNAT se debe impulsar una ley, a efectos de generar conciencia en las escuelas, en los niveles de primaria y secundaria, para que se sepa la importancia de pagar impuestos para el desarrollo nacional”.

"No pensamos en una ley que obligue al ciudadano a pagar impuestos, sino generar conciencia entre los niños y decirles que los impuestos sirven para hacer pistas, puentes, puestos de salud, colegios. Si no hacemos eso, siempre vamos a caer en lo mismo porque estamos formados en una cultura de no pago de impuestos", indica.

El decano del Colegio de Contadores asegura que es un tema pendiente en su institución trabajar con el próximo Congreso y espera que la nueva directiva del colegio insista en esta iniciativa.

Francisco Mauro García remarca que los contadores son vitales en la administración pública, pues están preparados para leer, interpretar y dar opinión sobre estados financieros.

“Los contadores son especialistas en temas municipales, sobre todo en tributos y eso debería ser aprovechado por las autoridades. Desgraciadamente, muchas veces el contador es visto solo como el que lleva los libros contables, pero su labor también es orientar a las autoridades y al empresariado”.