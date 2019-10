Piura: amenazan de muerte a empresario en Sullana

Un empresario emprendedor, en la región Piura, denunció que es víctima de amenazas de muerte por sujetos desconocidos, por una actividad bailable que se realizará por aniversario de la provincia de Sullana.

Se trata de Jacson Seminario Chau, quien indicó que desde el sábado recibe mensajes amenazantes al igual que su encargo de espectáculos y el dueño de la orquesta Única Tropical, con la que realizarán la fiesta en su local Aqua Vip, ubicado en el distrito de Marcavelica, en la provincia de Sullana.

Según informó el empresario quien es conocido por dirigir discotecas en la Perla del Chira, los mensajes hacen alusión a la fiesta que realizará el 4 de noviembre y en la que le piden por su bien y el de su familia que se haga a un lado y evite hacer la actividad. Seminario Chau sospecha que sea la competencia pues también ayer amanecieron sus pegatinas y pancartas de la publicidad del evento destruida en diferentes puntos de la ciudad. “

He denunciado el caso en la Policía Nacional y también pediré garantías en la Subprefectura. La gente que me amenaza no quiere dinero, sino que no haga el baile. Coincidentemente otro empresario también hará una fiesta ese mismo día” dijo Seminario.

“Por esta situación mi empleado ya renunció porque teme por su vida. Ahora estoy solo igual haremos la fiesta no les vamos a dar el gusto esta actividad cuenta con todos los permisos pueden preguntar a las instancias” remarcó.