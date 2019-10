Chimbote: ladrones roban silla de ruedas de mascota con discapacidad

Un pequeño perro con discapacidad conocido como ‘Rocky’ ha sido víctima de la delincuencia luego de que unos desconocidos sujetos decidieran robarle su silla de ruedas con la que se movilizaba.

El hecho ocurrido en Nuevo Chimbote ha generado gran alarma entre colectivos animalistas y un grupo de vecinos, quienes habían comprado la silla para que el perro de apenas dos años pudiera caminar.

Tal como narran las personas que decidieron hacerse cargo del perrito callejero, el can no puede movilizarse por tener las vértebras seriamente afectadas. El daño ha sido tal que el veterinario a cargo del caso señaló que no había esperanza para que recuperara la movilización.

En una crítica condición médica, recuerdan, se halló al pequeño ‘Rocky’ mientras se arrastraba frente al parque El Amauta, ubicado en Nuevo Chimbote: “Lo encontré arrastrándose cuando llegaba de la universidad y gracias a una asociación animalista le compramos una silla de ruedas, pero se la robaron”, relató una vecina.

Aquel lamentable accionar ha motivado a que la asociación ‘Fuerza Animalista’ organice un evento de recaudación de fondos llamado ‘La Fiesta de Rocky’.

Las personas interesadas en apoyar al animal podrán donar todo tipo de recursos de primera necesidad como pañales, ropa, comida para canes y más. Este se realizará este sábado desde las 4 de la tarde del sábado 2 de noviembre.