Cajamarca: denuncian a dirigente de Celendín por intervenir propiedad de Beneficencia

El presidente de la Sociedad de Beneficencia Pública de Celendín, Yonel Malaver Chávez, descalificó con duras frases a la presidenta del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo Celendino (FEDIPCEL), en Cajamarca, Laura Cachay Oyarce, por haber intervenido sin fundamento un local de propiedad de aquella institución benéfica.

La dirigente, intervino el local donde hasta el 2018 funcionó el Jardín N° 72, exigiendo explicaciones sobre su alquiler y las facultades que se le otorgó al arrendatario para la reconstrucción del espacio que está enajenado por cinco largos años.

“A veces hay gente que no conoce la realidad, intervienen porque dicen que son abogados, pero en realidad creo que no son nada, porque primero para lanzar una queja o calumnia, se tiene que verificar; ahora ya no es como antes, a nosotros el Ministerio de la Mujer nos ordena y si se ha hecho el arriendo de ese local es para adquirir fondos, lo alquilamos en dos mil soles mensuales y la Ley nos permite alquilar, arrendar o hacer cualquier mejora para la Beneficencia, no es así nomás”, explicó el funcionario Malaver.

“La señora Laura Cachayc dijo que cualquier rato puede ir a la cárcel porque no se puede tocar una propiedad ajena, que es privada, y la señora ha hecho lo que ha querido, piensa que como tiene sus vigilantes, tres, cuatro, ya piensa que va a hacer todo lo que quiere y no es así”, precisó.

El titular de la Beneficencia, reveló, haberle hecho llegar un documento a Cachay, para que primero lo visite, se cerciore que es lo que hay, que es lo que existe, y no llevar así nomas a la gente y echar llave a un local privado, porque eso es una falta de respeto.