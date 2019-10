Procesión del Señor de los Milagros: sigue EN VIVO la ruta del Cristo Moreno por las calles de Lima

El Señor de los Milagros realiza este lunes 28 de octubre su cuarto recorrido procesional por las calles y avenidas de la capital. Mira cuáles son las rutas y desvíos en el Centro de Lima y los pormenores de la salida del ‘Cristo Moreno’ EN VIVO por la señal de Nazarenas TV y La República.

La sagrada imagen se encuentra en la Iglesia Las Nazarenas y partirá a las 6:00 a.m. junto a miles de fieles que, en busca de un milagro o a modo de agradecimiento por las bendiciones recibidas, seguirán la ruta del Cristo de Pachacamilla.

Con la finalidad de no afectar a los transeúntes, la Municipalidad de Lima ha elaborado un plan vehicular especial. Estas son las calles cerradas y qué rutas tomar si te trasladas en carro particular o tomas el Metropolitano y los corredores azul, morado y verde.

Ruta de la procesión del Señor de los Milagros

La ruta del cuarto recorrido de la procesión del Señor de los Milagros inicia a las 6:00 a.m. La sagrada imagen saldrá desde el monasterio de Las Nazarenas en la avenida Tacna hasta el jirón Cañete y la avenida Alfonso Ugarte, un homenaje en las instalaciones de Editora Perú, qué alberga el Diario Oficial El Peruano.

El recorrido procesional del Cristo de Pachacamilla continuará por las avenida Venezuela, el jirón Varela hasta las avenidas Bolivia y Uruguay. Luego, la sagrada imagen continuará su ruta hasta Wilson y Tacna.

Se estima que el Señor de los Milagros retornará a las 2:00 a.m. a Las Nazarenas, donde reposará hasta su última salida programada para el 1 de noviembre.

Procesión del Señor de los Milagros: recorrido del lunes 28 de octubre de 2019. [MAPA] Foto: La República

Plan de desvíos por procesión del Señor de los Milagros

La Municipalidad de Lima informó que se aplicará restricción vehicular por la procesión del Señor de los Milagros desde las 6:00 a.m. hasta las 2:00 a.m. del día siguiente en las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Uruguay, Bolivia, Garcilaso de la Vega, Venezuela y los jirones Huancavelica, Cañete y Varela.

Desde las 6:00 hasta las 10:00 a.m., los buses del Metropolitano que cubren el servicio regular A modificarán su ruta desde las 5:30 a.m. hasta las 10:30 a.m. y de 8:30 p.m. a 10:30 p.m. Irán por la avenida España y el paradero final será la Estación Central. Lo mismo se aplica para la C.

Los buses de la ruta B y los expresos 2, 3, 5, 8, Súper Expreso y Súper Expreso Norte desviarán por las avenidas Lampa y Emancipación, en ambos sentidos. El servicio B parará en la estación Castilla, a diferencia de los otros servicios.

En el caso de los corredores complementarios, los servicios 301, 302, 303 y 306 del Corredor Azul y el servicio 412 del Corredor Morado desviarán sus recorridos en dos horarios, de 5 a.m. a 10:30 a.m. y desde las 9 p.m. hasta el fin de sus operaciones.

Procesión del Señor de los Milagros: desvíos para el lunes 28 de octubre. Foto: Municipalidad de Lima

Desvío norte a sur:

- Ruta regular – av. Túpac Amaru – av. Caquetá (N-S) – av. Alfonso Ugarte (N-S) – Rampa hacia auxiliar av. Alfonso Ugarte – av. Alfonso Ugarte – Plaza Dos de Mayo – ruta regular.

- Ruta regular – av. Prolongación Tacna – av. Francisco Pizarro – av. Caquetá (N-S) – av. Alfonso Ugarte (N-S) – rampa hacia auxiliar av. Alfonso Ugarte – av. Alfonso Ugarte – Plaza Dos de Mayo – ruta regular.

- Ruta regular – jr. Cajamarca – av. Francisco Pizarro – av. Caquetá (N-S) – av. Alfonso Ugarte (N-S) – rampa hacia auxiliar Av. Alfonso Ugarte – av. Alfonso Ugarte – Plaza Dos de Mayo – ruta regular.

- Ruta regular – Plaza Dos de Mayo – av. Óscar R. Benavides (E-O) – av. Cárcamo – jr. Zorritos – av. Tingo María – av. Arica – ruta regular.

- Ruta regular – Plaza Dos de Mayo – av. Óscar R. Benavides (E-O) – av. Cárcamo – jr. Zorritos – av. Tingo María – Plaza la Bandera – av. Mariano Cornejo – av. Pedro Ruiz Gallo – ruta regular.

Desvío sur a norte:

- Ruta regular – av. Garcilaso de la Vega (S-N) – av. 9 de Diciembre (Paseo Colón) (O-E) – auxiliar av. Miguel Grau (O-E) – av. Abancay (S-N) – av. 9 de Octubre (O-E) – altura paradero Acho giro en “U” – av. 9 de Octubre (E-O) – jr. Marañón (E-O) – jr. Casma (E-O) – jr. Paita (S-N) – av. Francisco Pizarro – ruta regular.