Cieneguilla: acusan a madrastra por muerte de niño de 3 años en extrañas circunstancias [VIDEO]

La ciudadana venezolana Viviamar Malabé contó que su hijastro de 3 años murió porque se cayó en su vivienda ubicada en Cieneguilla. Sin embargo, la autopsia reveló que el niño falleció por un paro respiratorio causado por una fractura craneal. según Kelvin Zabala.

Por ello, el padre de la presunta víctima, Kelvin Zabala, pide a las autoridades que se investigue cómo ocurrió la muerte de su hijo, quien era cuidado por su madrastra. En América Noticias, explicó que ella lo llamó a su celular para decirle que su pequeño falleció luego de caerse.

[object Object]

“Yo me vine caminando con mi hijo de Venezuela. Aquí se me murió. Por favor, pido que me ayuden. Que esto tenga que llegar hasta donde tenga que llegar (...). Me dijo que mi hijo se había caído. Sí, presentaba varios golpes, pero la causa de la muerte que determina la autopsia es que el niño tiene un golpe aquí (señala la parte de atrás de su cabeza)", narró.

Un vecino añadió que acudió a la casa donde estaba el menor porque Malabé le pidió ayuda para auxiliarlo. Cuando lo encontró vio que tenía signos de haber sido golpeado porque presentaba moretones. “Le hicieron respiración boca a boca. El niño estaba como que lo hubieran agarrado a golpes”, dijo el padre.

Esta persona trasladó a la acusada hasta el Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (Depincri) de Cieneguilla. Los agentes de la comisaría de Las Praderas de La Molina registraron la manifestación de la denunciada, pero se desconoce el paradero de esta.

[object Object]

El padre del niño precisó que esta declaración se tomó cuando él fue a la morgue. Después de ello, los vecinos quisieron golpearla, por lo que ella se encerró en su habitación. “Un niño que se cae no se va a hacer un moretón en la frente, un moretón en ojo, no se va a partir la boca”, comentó la tía del niño.