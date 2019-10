¿Y cuando ya no haya cobre? (III)

César Caro

11 de noviembre de 1954, Odría celebraba un convenio con la Southern Perú Copper Corporation (SPCC), sociedad anónima bajo las leyes del Estado de Delaware de los EE.UU, para la explotación, como unidades independientes, de Toquepala y Quellaveco en dos etapas.

La primera correspondía a Toquepala, en la cual estimaban que se invertirían US$ 200 millones —la tasa de inflación promedio de Estados Unidos entre los años 1956 y 2019 ha sido del 3.62% anual. En total, el dólar presentó un aumento del valor del 837.44% entre estos años. Esto quiere decir que los 200 millones de dólares de 1956 equivalen aproximadamente a 1 874 millones de dólares de 2019—.

[object Object]

La libra de cobre se cotizaba en Londres a US$ 41.030 centavos de dólar, lo que implica que, para que el cobre tuviera el valor de intercambio de aquellos años, la libra de dicho metal no debería bajar hoy de US$ 3.84 en los principales mercados bursátiles.

Ahora bien, ¿qué permite a las grandes empresas cupríferas subsistir, invertir y distribuir importantes dividendos a sus accionistas? Parte de la respuesta la encontramos en la productividad que se ha incrementado, como en las innumerables facilidades tributarias que les brindan ciertos Estados como el peruano, a lo que se suman los avances tecnológicos. Antaño, el mayor camión volquete usado en Toquepala tan solo cargaba 100 toneladas. Hoy transportan con facilidad cuatro veces más, con el consiguiente impacto en tiempos y costos.

Tiempos y costos que, en dólares constantes, han permitido a la SPCC, al presente propiedad del Grupo México, recuperar con creces todo lo invertido desde 1960, año en que inició sus operaciones extractivas, hasta la fecha, dándose incluso el lujo —aplaudible, por cierto, desde un punto de vista capitalista que premia el lucro— de haber extendido sus operaciones a otros lugares del Perú. Sin embargo, aquí cabe hacerse una pregunta considerando el interés nacional: ¿seguirá explotando Quellaveco, Cuajone y otras minas, hasta que las mismas no sean rentables, bien por una posible sustitución tecnológica o por el declive de las mismas? ¿No es hora, habiendo transcurrido ya 59 años del inicio de operaciones en Toquepala, de haber recuperado la inversión inicial y haber tenido sustanciales ingresos para posibilitar paulatinamente la transferencia de acciones tanto en el caso de la Southern como de otras empresas mineras, bien al Estado central o a la región, hasta un mínimo del 49%? Y para analizar dicha posibilidad, además de otras de carácter económico y técnico, por qué no imitamos a Chile y creamos una institución similar a la Comisión Chilena del Cobre o la unidad de investigaciones de Codelco. Es una tarea para nuestras universidades y no para los políticos.