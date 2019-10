Falta transparencia en el municipio y gobierno regional de Arequipa

Fiorella Montaño

La transparencia y la corrupción son enemigos íntimos. Un entorno de falta de claridad es caldo de cultivo para alentar el dolo con el dinero público. Por ello, existen normas que obligan a las instituciones públicas a transparentar sus gestiones. La Ley N.º 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es una de ellas.

La norma data del 2003 y promueve la transparencia de los actos del Estado y regula el derecho fundamental a la información, contenido en la Constitución. Pero ¿es cumplida por las autoridades locales?

Este medio intentó indagar si las gestiones del gobernador regional, Elmer Cáceres, y el alcalde provincial, Omar Candia, cumplen con esta norma y su reglamento.

El reglamento de la ley establece el funcionamiento del Portal de Transparencia Estándar, una suerte de formato virtual donde se consigna información que debe ser publicada por todas las instituciones. Se aloja en la página web de cada institución.

La República revisó el portal de transparencia del Gobierno Regional de Arequipa y la municipalidad provincial para verificar qué información cumplen con transparentar. El resultado es preocupante. La municipalidad informa sobre cinco temas de los 21 que exige la ley, mientras que el gobierno regional solo cumple con 13.

Entre la información faltante, se encuentra la referida a sus obras. El presupuesto, avance de ejecución y los incrementos en el costo de cada obra deben ser publicados en una herramienta denominada Infobras. Cada institución es responsable de actualizar esta información.

Alberto Arteaga, gerente regional de la Contraloría en Arequipa, señala que todas las entidades públicas bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control están obligadas a registrar información en Infobras, cuando inicien la ejecución de obras públicas hasta la etapa de posinversión (mantenimiento).

El gobierno regional no reporta información de la variante de Uchumayo y otras obras de envergadura como el puente Arequipa-La Joya. Lo mismo ocurre con el eje Jerusalén-San Juan de Dios y otras obras ejecutadas por la municipalidad provincial.

Otra obligación es publicar la lista de sus proveedores. El gobierno regional publica la lista de sus procesos de selección y contrataciones directas. La municipalidad solo brinda la información de las compras que superan las 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Las que están por debajo de este rango no se transparentan.

Hay varios ítems que el gobierno regional cumple, pero la municipalidad provincial incumple. Por ejemplo, no se consignan los viáticos de los funcionarios. A Omar Candia, se le cuestionó por consignar comida de dos personas en comisiones de servicio personal.

La municipalidad provincial tampoco publica sus órdenes de servicio, el estado de su flota vehicular, los gastos en telefonía ni información de personal.

Sin embargo, hay información faltante, que ambas instituciones tienen en común. No se cumple con consignar la agenda del gobernador y el alcalde, así como tampoco hay un registro de las visitas que reciben Candia, Cáceres y sus funcionarios. En el portal de transparencia del GRA, se señala que está en proceso la implementación del registro de vistas, pero el aviso data de febrero, siete meses atrás.

La Autoridad Nacional de Transparencia señaló a La República que los funcionarios que no cumplen con la ley pueden ser denunciados por esta omisión. ❖

Responsables señalan que funcionarios no cumplen

Moisés Alfaro Esquiche, subgerente de Informática y Estadística de la municipalidad provincial, es el encargado de la actualización del portal de transparencia. Señala que falta información, porque las áreas encargadas de remitirlas no cumplen. Ya envió varios reiterativos oficios a los funcionarios. Añadió que no es su culpa que los demás no remitan información.

José Lombardi, asesor de alcaldía, señaló que se pedirá a los funcionarios que cumplan con la ley.

Similar disculpa se dio en el gobierno regional. De acuerdo al área de Relaciones Públicas, en esta dependencia, hay una persona designada por cada gerencia, para que suba la información. Los funcionarios encargados tampoco cumplen con tener al día el portal.