Joven que realizaba servicio militar lleva más de un mes desaparecido

Danny Rojas Baca, de 20 años, pertenecía al Cuartel Barbones de El Agustino y está desaparecido desde poco más de un mes. La última vez que su madre lo vio, el joven le dijo que iba de camino al centro militar; sin embargo, ahora nadie le da paradero de su hijo.

''Me están llamando y me estoy yendo al Ejército. Si me dejan salir, voy a volver en la noche. Si no me dejan salir, este será el último desayuno contigo'', recuerda Virginia Baca, la madre del muchacho desaparecido, quien tenía permiso hasta el 20 de setiembre.

El Cuartel Barbones de El Agustino comunicó a la madre que el soldado no llegó a la fecha indicada, según indica América Noticias.

Por otra parte, Baca también se comunicó con la enamorada de su hijo para indagar más sobre su desaparición. Ella le contó que hace unos días recibió un alertador mensaje de Danny a través de Whatsapp.

El joven le había dicho que no sabía con exactitud dónde se encontraba, pero que necesitaba ayuda porque desde hace más de un mes que no comía.

En tanto, el Ejército comunicó a la familia que Danny fue dado de baja por desertar el 21 setiembre, un día después de la última vez que fue visto.