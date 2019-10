Arequipa: Municipio de Cerro Colorado deja sin hogar a anciana quechuahablante durante operativo [VIDEO]

Gran indignación ha provocado la difusión en redes sociales de un video en el que se aprecia a una anciana quechuahablante llorando desconsoladamente luego que personal de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, en Arequipa, derribara su precario hogar durante un operativo contra el tráfico de terrenos.

De acuerdo a información de la propia municipalidad, personal de la Procuraduría Municipal de Cerro Colorado ejecutó la intervención con maquinaria pesada en las zonas de Virgen de Copacabana y Sor Ana de los Angeles Monteagudo, resultando destruidas hasta diez edificaciones clandestinas que ocupaban terrenos de Cofopri el pasado 21 de octubre.

Sin embargo, entre los módulos destruidos se encontraba el de la anciana protagonista del vídeo, quien por sus dificultades para movilizarse y expresarse en español rompió en llanto amargamente al ver que se quedaba sin techo sin la posibilidad de defenderse siquiera verbalmente. La municipalidad asegura que el operativo fue anunciado.

El llanto de la mujer es desgarrador pues, además de lamentarse mirando al cielo en un idioma difícil de interpretar por sus interlocutores, permanece sentada entre los escombros con su roído bastón como única compañía.

Ante la ola de críticas en contra de la gestión del alcalde Benigno Cornejo Valencia tras la publicación del material audiovisual, personal edil se dirigió hasta el sector de “Virgen de Copacabana” para buscar a la mujer y brindarle ayuda. Como era de esperarse, ya no la encontraron en el lugar pues habían pasado varios días.

En opinión de los residentes de la zona intervenida la mujer no era conocida y no se descarta que estuviera cuidando alguno de los predios invadidos por los traficantes de terrenos. Otra de las posibilidades es que tuviera que mudarse forzosamente luego de quedar en la intemperie. Lo que no queda claro es por qué no se le puso en manos de las autoridades en vista de su avanzada edad antes de comenzar con el desalojo.