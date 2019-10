“Odebrecht no se puede ir sin acabar Palo Redondo”

La Libertad. El gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, reiteró que en su opinión el consorcio brasileño Odebrecht no se puede retirar dejando inconclusa la presa de Palo Redondo, que es el corazón del Proyecto Especial Chavimochic (PECh), ya que almacena el agua para regar las tierras.

“Lo que más me interesa es cuán importante es la reanudación (de obras) y culminación de la presa de Palo Redondo, que es lo único que estamos exigiendo a la empresa concesionaria. Bien claro he comunicado yo que la concesión no va más, que los 20 años de concesión que estaban estipulados en el contrato original no van más, que la segunda fase de la etapa constructiva, que es el canal madre para llegar a Chicama, no va más con Odebrecht”, dijo Llempén.

El gobernador comparó a la presa como el corazón de la megairrigación, de ahí sus arduas gestiones ante el Gobierno central para que se culmine sin tener que ir a un arbitraje con Odebrecht.

“Lo he dicho en varias oportunidades, que esa obra debió de hacerse en la primera etapa, porque es la que asegura y almacena el agua en exceso y que serviría para darle sostenibilidad y seguridad a los cultivos. Cuando se vendieron las tierras en la primera etapa fueron 60 mil hectáreas. De esas 60 mil, el agua alcanza solo para 30 mil. Son otras 30 mil que ya están vendidas y que están esperando agua. Esa agua nos va a dar la presa de Palo Redondo”, aseguró Llempén.

Añadió que la culminación de la obra traería un gran desarrollo en la economía de La Libertad. “Si alguien se opone a los intereses de estos dos millones de liberteños, de estos 40 mil puestos de trabajo, allá su conciencia”, expresó en alusión al decano del Colegio de Ingenieros de La Libertad, Germán Sagástegui, quien se opone a que Odebrecht termine Palo Redondo.

Currículo 2020

En otra parte de sus declaraciones, anunció que desde el 2020 se priorizará en el currículo escolar el rol fundamental que tuvo Trujillo en la independencia del Perú, a fin de reforzar la identidad regional.

“Vamos a resaltar y darle un mayor porcentaje de interés a esta temática el próximo año, lo que significó toda la independencia primero para la Intendencia de Trujillo, ocurrida el 29 de diciembre de 1820, y después el Bicentenario que comenzó el 28 de julio de 1821”, acotó.