Miles de venezolanos se amanecen por un certificado policial

“Solo 60. Pasarán de 60 en 60”, gritaba el efectivo de la Policía Nacional, y lo repetía cada 20 minutos, fuera de la sede de la División de Prevención e Investigación de Robos de Vehículos (Diprove), en Barrios Altos.

María Eugenia Rojas era la número 2861. “Estoy aquí desde las 5:30 a.m. pero con el favor de Dios estamos avanzando. Al parecer nos van a atender”, decía la mujer, quien era parte de los casi 5.000 ciudadanos venezolanos que formaron colas para obtener una cita, la cual les permitirá tramitar su certificado de antecedentes policiales.

Este documento, que se debe renovar cada tres meses, permite que los extranjeros tramiten su carné de extranjería y laboren legalmente en el Perú. Esto último, sobre todo, por la desconfianza de algunos empleadores tras los recientes crímenes cometidos por algunos de sus compatriotas.

Las colas no se iniciaron ayer, sino el miércoles. Muchos venezolanos se amanecieron en las calles de Barrios Altos, recostados sobre cartones y, si tenían suerte, abrigados con sábanas. “El único foco que estaba prendido era ese de la esquina. Algunos se fueron”, dice una migrante que esperó por casi 16 horas para obtener una cita. “Me han dado la cita para el 17 de noviembre. El proceso adentro sí es rápido”, contó.

Solo dos sedes en Lima

Hay casi 900 mil venezolanos en el Perú, según Migraciones, y solo nueve regiones cuentan con sedes para tramitar los certificados de antecedentes policiales. En Lima hay dos oficinas que dan este servicio: la Diprove y la División de Identificación y Criminalística de Lima, ubicada en la avenida Aramburú.

Según Segundo Calampa, jefe del Departamento de Antecedentes Policiales de la PNP, “las otras sedes están llenas” y, al menos por ahora, no existe la posibilidad de que la obtención de la cita sea vía online, oportunidad que sí tienen los peruanos.

Agregó que para las primeras semanas de diciembre los venezolanos formarán nuevamente colas, pues ese mes acabarán de entregar certificados de antecedentes policiales a quienes lograron obtener una cita en este grupo.

De los 5.000 extranjeros que esperaban en los exteriores de la sede de Barrio Altos, esta vez solo 3.120 lograron alcanzar una cita. Una de ellas fue para Frenady López, cuyos lentes no ocultaban su cansancio. "Llegué a las 4 a.m. Mi certificado todavía vence en un mes y medio, pero hasta que me den cita, imagínate", contó la licenciada en Enfermería que hoy trabaja en una imprenta, pues no cuenta con el dinero para tramitar sus papeles que le permitan ejercer su carrera en el Perú.

Datos

- Requisitos. Para tramitar este certificado, los venezolanos deben llevar su pasaporte o PTP y haber realizado dos pagos que ascienden a poco más de 200 soles.

- Pendiente. Según Migraciones, hay más de 50 mil venezolanos con trámite de PTP pendiente.