Lambayeque: exigen S/63 millones en arbitraje por módulos

Ante el estado de abandono en que se encuentran al menos 3,879 módulos temporales de vivienda en la región Lambayeque, el director general de la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construción y Saneamiento (MVCS), Juancarlos Landaure Olavarría, no solo afirmó que el Ejecutivo no realizó ningún pago por no haberlos recepcionado; también aseguró que pese al incumplimiento de los plazos y especificaciones técnicas, la empresa Técnicas Metálicas Ingenieros S.A.C. exige 63 millones de soles en un proceso de arbitraje que entabló contra Vivienda.

Aclaró que si muchos módulos temporales en malas condiciones están en inmuebles de los distritos de Chiclayo, Mórrope, Lambayeque y Ferreñafe, es porque los alcaldes los recepcionaron presuntamente como un acto de buena fe para ayudar a la población damnificada de El Niño Costero en 2017.

De esta manera Landaure deslindó responsabilidades. “Nunca le reconocimos ningún pago a la empresa”, insistió.

Sin respeto

C on relación al proceso arbitral que inició Técnicas Metálicas a raíz de que el Ministerio de Vivienda resolvió el contrato en noviembre de 2017, Landaure remarcó que el caso se encuentra en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y cuya pretensión económica de la empresa es de 63 millones de soles por lucro cesante (daño patrimonial que consiste en la pérdida de una ganancia legítima o de una utilidad económica).

Indicó que el arbitraje está en la etapa probatoria para que las partes involucradas presenten sus fundamentos, y luego serán los alegatos finales a fin de que el tribunal arbitral se pronuncie.

En ese sentido indicó que la causa porque no recepcionaron el producto fue porque estaban mal elaborados; es decir, los paquetes de elementos (paredes, techos, pisos) no estaban completos y no se incluyeron los accesorios para su instalación.

“No cumplían con los estándares de calidad y eso es grave; pues también las puertas, ventanas, pisos y techos estaban en diferentes partes”.

Otra de las consideraciones, dijo, son los plazos en razón de que la empresa no entregó los elementos en las fechas señaladas.