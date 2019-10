Cajamarca: funcionario municipal de Bagua afirma que lo han sentenciado con pruebas falsas

Luego de conocerse el adelanto de sentencia de cuatro año y medio, en contra del abogado Junior Anderly Chuman Meza, exjefe de maquinaria de la Municipalidad Provincial de Jaén, en Cajamarca, este se vio obligado a pasar a la clandestinidad.

La Republica, conversó con en el investigado y señaló que se está cometiendo un abuso en su contra, ya que se habrían tomado en cuenta pruebas falsas que lo incriminan y que fueron valoradas por los letrados, del Décimo Juzgado Unipersonal de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, que dirige el Juez Larios Manay Carlos.

“Es difícil para mí y mi familia estar en esta situación, y preocupante saber que existan jueces y fiscales que no se rijan al debido proceso, a pesar de que existen documentos y testigos de la misma fiscalía que afirman en sus declaraciones mi inocencia y que todo tramite, compras pago a los proveedores están sustentados y bajo las normas administrativas vigentes”, expresó.

Junior Chuman Meza, afirma que se está cometiendo un abuso en su contra ya que, no se habrían tomado en cuenta a los testigos y la documentación que avala y confirma sus declaraciones en la que respaldan su inocencia y aun así ha sido sentenciad.

“El Ministerio Público ha actuado de manera subjetiva, ya que ha tomado como pruebas algunos informes escritos y no ha valorado las pruebas que mi defensa ha presentado, mucho mas uno de los mismos testigos de la fiscalía se contradice y contradice la teoría del fiscal, ahí el mismo testigo afirma que ha sido presionado.

“De otro lado las personas que han declarado como testigos el actual Coronel PNP Avendaño Céspedes, el SOT PNP Farro, conductor del patrullero que se apoyó con el mantenimiento, el mecánico que hizo el trabajo han declarado a mi favor y esto no ha sido tomado en cuenta por el juez, he decido pasar a la clandestinidad por que no voy a ir a prisión a pagar delitos que no cometí”, preciso.