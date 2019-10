Arequipa: Sedapar cuestiona obra vial en eje Jerusalén

Juan Carlos Córdoba, gerente de la empresa Sedapar, indicó que están teniendo inconvenientes con la municipalidad provincial por la ejecución de la obra Jerusalén-San Juan de Dios, en Arequipa. La causa es que los trabajos en redes de agua se realizan con descoordinaciones.

La semana pasada, por ejemplo, se anunció el corte de agua en el centro de la ciudad para realizar los empalmes de tuberías de la obra.

Sin embargo, no se hicieron todas las conexiones planeadas, porque la municipalidad no cumplió con realizar las pruebas hidráulicas. Estas permiten determinar la calidad de las tuberías y su resistencia.

Además, deslindó responsabilidad del forado que tiene la obra en el cruce de las calles Carlos Llosa y Jerusalén. Una fuga de agua, en el sector, viene generando daños en la obra.

Córdoba indicó que hace semanas se determinó que la fuga era de agua no potable, por lo que no es responsabilidad de Sedapar. La comuna provincial aún no encuentra la zona de fuga. Por su parte, el gerente municipal de la provincial, Daniel Gómez, indicó que Sedapar tiene un inspector en la obra, por lo que debería velar por el cumplimiento de las pruebas hidráulicas. La obra debería culminar en mayo de 2020.