Arequipa: Piden que Fiscalía avance investigación por discriminación a vigía

Arequipa. Han pasado varios meses, desde que la vigía Eliana Viza fue discriminada, mientras trabajaba en la variante de Uchumayo. Los videos de una ingeniera lanzando apelativos discriminatorios contra ella fueron viralizados.

La rapidez con la que se conoció el hecho en las redes sociales no es la misma con la que se investiga el caso en el Ministerio Público.

Ángel Manrique Linares, representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, señaló que exhortaron a la Fiscalía de Hunter a que formalice la investigación por discriminación en contra de la trabajadora del gobierno regional.

Como se recuerda, en febrero de este año, Viza fue atropellada y golpeada con un palo, también recibió insultos racistas por parte de la ingeniera Zuleyka Alatrista Andía en el puente San Isidro (Sachaca). Según se vio en un video grabado por conductores, la ingeniera le gritaba: “Salvaje, chola de m..., no sabes con quién te has metido" y "tú qué eres, no eres nada”, le , mientras sostenía un palo en la mano derecha. Incluso insultó a sus hijos: “Tú crees que por parir tres porquerías eres madre”.