Lambayeque: abogado señala que declaraciones de “Ñoño” son represalias

Luis Verona Sampértegui, exabogado del exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, se defendió de las declaraciones hechas por el reo David Guerrero Rodríguez (a) Ñoño, en cuanto a que lo habría visitado junto al congresista Héctor Becerril, en el centro penitenciario de la ciudad el pasado 27 de agosto.

En diálogo con La República, manifestó que no es abogado del congresista Héctor Becerril y descartó tener algún vínculo con su persona, como para que éste lo proponga como asesor legal de David Guerrero.

“Yo no soy abogado de Héctor Becerril. No lo conozco, no hay grado de amistad. No tengo ningún tipo de relación con él. ¿Cómo las autoridades del Poder Judicial y el Ministerio Público pueden creer el testimonio de esta persona (David Guerrero)? Se trata de una persona que está acostumbrada a cometer delitos y a mentir”, precisó.

En esa línea, explicó que la declaración de David Guerrero hacia su persona es una represalia hacia la solicitud que presentó ante el despacho del fiscal superior coordinador de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada, Jorge Chávez Cotrina, para que se le revoque los beneficios de la colaboración eficaz a los que accedió en el 2012 por un caso de robo agravado.

Verona agregó que dicha solicitud se basaba que, pese a que se le concedió el beneficio de libertad a David Guerrero, éste siguió cometiendo acciones delictivas, tal como es su participación en el asesinato de Teodosía Flores, ocurrido en junio de 2015.

Asimismo, aseveró que pidió a la Fiscalía de Crimen Organizado en Lambayeque que lo interrogue por los hechos declarados por David Guerrero.