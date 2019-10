Jicamarca: denuncian complot entre autoridades y traficantes para usurpar terreno

El transportista Jaime Mallma Cerda (45) vive momentos de incertidumbre y pánico, luego de que un sujeto con antecedentes por usurpación y tráfico de terrenos, se apropió de su predio en el Anexo 8 de la localidad de Jicamarca, en Lurigancho-Chosica.

PUEDES VER: Vecinos de San Juan de Lurigancho y Huarochirí marchan por problemas limítrofes

El drama de Mallma comenzó el 12 de octubre último, cuando llegó a su terreno en la zona Divino Señor, en el sector Las Lomas-Cerro Camote. Según denuncia, tres mujeres se encontraban posicionadas en el predio y se negaron a desalojarlo. Es más, cuando él pidió apoyo policial, se dio con la sorpresa de que había sido denunciado un mes atrás como presunto usurpador de dicha propiedad.

“Es un terreno de 33 hectáreas, que compré a la misma comunidad campesina. Yo tengo todos mis documentos en regla, pero ese hombre llamado Walter Yangali de la Peña, que es un traficante de tierras, me ha botado de mi propiedad y está confabulado con la alcaldesa y el comisario de San Antonio, Huarochirí. Él ha mandado a esas mujeres para que tomen posesión", refiere indignado.

Desde la clandestinidad, Jaime Mallma hace un llamado a las autoridades. Espera que puedan atender su denuncia y lo ayuden a recuperar su predio.

Pero lo más grave de todo, es que Mallma y su esposa fueron detenidos injustamente, como si fueran invasores y no los dueños del terreno. A las autoridades no les importó que tuviera todos sus documentos en regla, sólo se guiaron por las denuncias previas que Yangali realizó contra él. Por eso sospecha de un complot.

“Cómo es posible, yo soy el agraviado y la señora Marisol Ordoñez Gutiérrez (alcaldesa del distrito de San Antonio), manda a su serenazgo y estos a su vez llaman a los hombres de Yangali para que me retiren. He estado detenido en un calabozo tres días, con mi esposa y con mis hermanos. No es justo, yo voy a reclamar mi propiedad y termino enmarrocado como un delincuente. Ahora debo estar escondido por las amenazas”, agrega.

Mallma, señala además que la alcaldesa en mención y el comisario del distrito de San Antonio, provincia de Huarochirí, no tienen ninguna competencia sobre su predio, puesto que éste se ubica en la jurisdicción de Lurigancho-Chosica, provincia de Lima. Esto, lo sustenta con un certificado de jurisdicción, al igual que otros documentos que lo avalan como propietario.

Certificado de jurisdicción que demuestra que el predio se ubica en el distrito de Lurigancho-Chosica (Lima) y no en San Antonio (Huarochirí).

Como es conocido, la comunidad de Jicamarca tiene un grave problema de jurisdicción desde el año 2010, cuando sus anexos 8 y 22 fueron declarados ilegalmente parte de la provincia de Huarochirí, cuando ambos anexos en particular pertenecen a los distritos de Lurigancho-Chosica y San Juan de Lurigancho, respectivamente.

“Aquí hay un complot entre la alcaldesa, el comisario y Walter Yangali, ellos hacen de las suyas, invaden, viven de eso. Yo compré ese terreno para criar mis animales, sembrar mis plantas y vivir en paz con mi familia. Todo lo invertí ahí y no me lo pueden robar así. Lo único que pido es que las autoridades me escuchen, a mí y a muchas otras personas que han sido afectadas por esta mafia y han sido desalojados ilegalmente”, invoca Mallma.