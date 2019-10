El Ministro del interior ascendió a 18 generales de armas de la PNP

El Ministro del Interior, Carlos Morán Soto promovió a 18 coroneles y tres de servicio al grado de general de la Policía Nacional, así como a cuatro nuevos tenientes generales que entrarán en funciones a partir del 1 de enero de 2020.

Las evaluaciones de ascenso al máximo grado de la PNP estuvieron a cargo del Consejo de Evaluación de Oficiales Generales, presidido, por el comandante General PNP, José Lavalle Santa Cruz.

Del total de los coroneles que alcanzaron el grado de general, 9 pertenecen a la ex Policía de Investigaciones del Perú (ex PIP) o Código 2; además 6 de la ex Guardia Civil (ex GC) o Código 1; y dos a la ex Guardia Republicana (ex GR) o Código 3.

“Uno de los criterios para el ascenso a general está basado en su hoja de vida, su carrera profesional y que tenga proyección institucional” enfatizó el ministro Carlos Morán.

Los ascendidos de la ex PIP son: el jefe de la División contra el Crimen Organizado de Lavado de Activos de la PNP, Ángel Toledo; el jefe de la División de Homicidios de la Dirincri, Marco del Aguila Del Aguila; el jefe de la División de Terrorismo Regional del VRAEM, Oscar Arriola Delgado; el jefe del Frente Policial Cajamarca; Ricardo Trujillo Cornejo y el jefe del Fondo Funerario de la PNP, Segundo Mejía Montenegro

En la lista de los coroneles que también lograron su ascenso y forman parte de la Ex PIP figura el jefe del Estado Mayor de la Dirección de Inteligencia de la PNP, Adolfo Valverde Arcos; el jefe de Estado Mayor de la Dirección del Medio Ambiente, Willian Espinoza Vivanco; el jefe de Estado Mayor de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, Roger Arista Perea y el ex jefe de la División de Terrorismo Metropolitano de la Dircote, Marco Lara Vergara.

De la ex Guardia Civil son: el exjefe del Escuadrón de Emergencia, Juan Olivera García, el jefe de la Dirección de Posgrado de la PNP, Carlos Chong Campana; el jefe de Planeamiento y Operaciones de la Sub Comandancia General, Víctor Zanabria Angulo; el jefe del Fondo de Vivienda Policial, Herber Ramos Ruíz; el jefe de Inteligencia de Seguridad del Estado, Teófilo Mariño Cahuana y el jefe del Escuadrón Verde Jorge Angulo Tejada.

De la ex GR son: el jefe de la División de Investigaciones de Delitos contra el Estado, Víctor Montoya Mori; el jefe de la Sub Unidad de Acciones Tácticas (Suat), Luis Reátegui Lazarte y el jefe de División de Administración de la Dirincri, Carlos Tineo Crispin. El último de los nombrados es el primer general de la promoción 1990 ingresado a la Policía Nacional.

El mismo modo fueron ascendidos al grado de Teniente General, el jefe de la Dirección Ejecutivo de Administración de la PNP, José Baella Malca; el jefe de la Dirección Antidrogas, Max Iglesias Arévalo, el jefe de la Dirección de Orden Público y Seguridad Ciudadana, Gastón Rodríguez Limo y el jefe de la Dirección de Seguridad del Estado, José Pozo García.