Colegio de inicial funciona desde hace 19 años sin servicios de agua y luz

Dos pequeños cercos de madera, pintados de diversos colores, rodean las últimas plantas que quedan en el exterior de la institución educativa N° 8184 San Benito de Carabayllo. No se pueden regar siempre porque en ese lugar el valor del agua es más alto. Y es que en este colegio, que alberga a 250 niños de entre 3 y 5 años de edad, no cuentan con este servicio básico, y tampoco con luz, desde hace 19 años.

“Todas las casas tienen agua pero el colegio no. Me han pedido alcohol para limpiarles sus manitos a mis hijos, pero eso no debería pasar”, dice Marina Huánuco, madre de dos niños. Ella revela que, hace un tiempo, uno de sus hijos fue diagnosticado con infección a las vías urinarias. Pese a que ya está recuperado, la mujer vive con otro permanente miedo: que un día sus pequeños se caigan o ahoguen dentro de uno de los tres tanques de agua que existen en el plantel, los que son abastecidos por camiones cisterna que pasan dos veces a la semana, enviados por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 04.

El colegio San Benito, ubicado en una zona alejada del distrito, tiene dos sedes, una para primaria y secundaria, que sí cuenta con servicios básicos, y la de inicial, que permanece olvidada. Celia Moreno, presidenta de la Asociación de Padres de Familia (Apafa), explica que el local de inicial fue un espacio donado por los mismos vecinos, pero que aún no cuenta con un título de propiedad, razón por la que no pueden acceder a los servicios básicos. Han pasado casi dos décadas y las autoridades del colegio aún no han arreglado la situación. “Mis hijos tenían dolor de estómago porque se aguantaban. No querían entrar al baño y esperaban a llegar a casa”, recuerda Jesica de la Cruz, secretaria de la Apafa del colegio, cuyos hijos ya se encuentran en el nivel primaria.

Ante las quejas y demandas de los padres, Julia Escribano, directora del colegio, indica que han tenido “tanto trabajo” que en enero o febrero iniciarán los trámites para que tengan control de la propiedad. “Sedapal nos pide un título. Sin eso no podemos hacer nada”, asegura Celia Moreno.

Por su parte, Jesús Baquerizo, jefe de Planificación y Presupuesto de la Ugel 04, afirma que este año se ha solicitado a Sedapal brindar agua al colegio, pero que les dijeron que aún no tienen el punto que les permita realizar las conexiones.

En el caso de la falta de luz, Baquerizo aceptó que aún no han tenido comunicación con la entidad competente (Enel) para hacer el trámite respectivo

Habla Sedapal

- Razones. “Que la citada institución educativa no cuente con agua porque Sedapal no aprueba la factibilidad, no es exacto. Si en algún momento se les ha denegado es porque no tienen redes de agua frente al predio. Sin embargo, ayer ingresó por mesa de partes del C.S.Comas una carta de la mencionada institución, solicitando el servicio de agua, la misma que será evaluada este viernes por el Grupo Funcional Conexiones Domiciliarias, luego de lo cual responderemos de inmediato a la solicitud del servicio”.