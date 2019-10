Abogada del Ministerio de Trabajo denuncia maltrato laboral y hostigamiento

Cecilia Reynoso Rendón, de 47 años, abogada y servidora (aún) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) denuncia ser objeto de hostigamiento laboral de sus jefes inmediatos.

La profesional labora desde el 2017, es especialista en Género y Derechos Humanos. Actualmente es Coordinadora del Equipo de Igualdad y no Discriminación, pero le han dicho que no le renovarán su contrato que culmina el 31 de octubre.

PUEDES VER Ministerio de Trabajo capacitó a más de 4 mil universitarios respecto a sus derechos

“Todo empieza en julio de este año cuando llega Cecilia Tello Guerrero a ocupar el cargo de Directora de la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales y Laborales, es decir, mi jefa inmediata. Esta persona comenzó a maltratar al equipo que tengo a mi cargo, maltratos que con el paso del tiempo se agudizaron incluso con los miembros de otros equipos bajo su cargo, condicionando la permanencia en los puestos laborales si no acatábamos cada una de sus órdenes, así fueran malas decisiones”, señala la trabajadora.

Agrega que, pese a hablar con su jefa por el clima hostil generado, no hubo cambio de actitud de su parte. Es así que decide, con la coordinadora de otra área también afectada, acudir al jefe superior, Sergio Quiñones Infante, director de Derechos Fundamentales, Seguridad y Salud en el Trabajo.

PUEDES VER Acoso sexual laboral: hostigadores rotarán o serán suspendidos de sus puestos

"Lejos de obtener una respuesta adecuada, Quiñones me pide tener una reunión con ella, es decir, someterme a una especie de careo, algo que no se debe hacer por protocolo porque no es lo conveniente cuando se trata de una queja de violencia", narra Cecilia.

¿Y los protocolos?

Según los protocolos, correspondió que Quiñones Infante ordenara una investigación administrativa, pero, al contrario, quiso solucionar el problema llamando a hacer las paces entre todos los involucrados.

"La directora tiene mi respaldo y te pido rotar de área", le dijo como respuesta Quiñones Infante. El caso de Cecilia Reynoso llegó a oídos de una asesora ministerial, a quien se le pide dar solución al problema. Es así que el jefe le pide a Cecilia rotar de área. Ella se niega y el clima se complica.

PUEDES VER Jóvenes con discapacidad podrán trabajar en oficios de alta gama en distintas regiones del Perú

La semana pasada Reynoso Rendón recibió la noticia del jefe superior de que su contrato que culmina este 31 de octubre no será renovado. "Tu trabajo no está en cuestión pero se ha quebrado la buena fe", le dijo. Sus compañeros han dirigido una carta al viceministro Augusto Eguiguren indignados por este atropello.

La República llamó al señor Quiñones Infante, quien dijo que devolvería la llamada, pero al cierre de esta nota no lo hizo.