San Martín: denuncian irregularidades en licitación para obra de agua y alcantarillado en Nueva Cajamarca

Un posible caso de corrupción de funcionarios, entre los que estaría el propio alcalde de la localidad, ha sido denunciado por pobladores de la localidad de Nueva Cajamarca, en la provincia de Rioja, región San Martín. Según señalan, una importante obra de agua potable y alcantarillado, estaría siendo usada por los involucrados para llenar sus bolsillos de manera ilegal.

El proyecto al que se refieren, es el de Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias, que a fines del 2018, poco antes de la primera convocatoria para la licitación, fue valorizado en S/. 171′597,466.84 millones. Poco después, tras un pronunciamiento del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), se revalorizó en S/. 171′911,728.11 millones.

“Hasta ahí todo marchaba relativamente bien, se convocó al concurso público y se otorgó la licitación a un consorcio Yuracyacu II el 25 de marzo de este año. Pero luego deciden declarar la nulidad de esa buena pro, porque el consorcio habría presentado documentación inexacta, por lo que se convoca a un nuevo concurso público, esta vez con un valor de obra de S/. 174′462,589.15 millones”, señalan los miembros del Comité de Fiscalización del Proyecto.

Esta información, ha sido confirmada por la Contraloría en el reporte de avance ante situaciones adversas N° 001-2019-CG/GRSM/2742-SCC, al que tuvimos acceso. Dicho documento, refiere que el incremento en el costo de la obra fue realizado por la municipalidad considerando la actualización del presupuesto de la mano de obra y “la inclusión del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR”. Sin embargo, también destaca que todo esto se hizo sin consultar al Concejo Municipal.

“Es decir, el alcalde Segundo Vásquez Tan y su Gerencia Municipal pasaron por encima de la norma y decidieron incrementar el costo de la obra sin consulta previa. Pero no sólo eso, la Contraloría también señala que este incremento no fue informado al Ministerio de Vivienda. Pero aquí no pasó nada y siguieron con el concurso público y otorgaron la obra al Consorcio Nueva Cajamarca, integrado por empresas ligadas al alcalde”, señalan los denunciantes.

Para los pobladores, el hecho de que se haya incrementado el costo de la obra de un momento a otro, y que hayan dado la buena pro a un consorcio que tiene cercanía con el burgomaestre, es motivo de sospecha y por ello hicieron la denuncia respectiva ante la Fiscalía de Prevención del Delito, que derivó el caso a la Fiscalía Anticorrupción de la región San Martín.

“Hay mucho por investigar. Sabemos que este consorcio de empresas constructoras es el que financia las campañas electorales en San Martín, Amazonas, Loreto y varias otras regiones de la Amazonía, así coloca autoridades y las controla para su beneficio. Es como un pequeño Odebrecht dentro de la selva. Por eso tememos que también tengan ingerencia en las autoridades judiciales y que estas no hagan nada", advirtieron.

Este medio intentó ponerse en contacto con el alcalde Segundo Vásquez para obtener su versión de los hechos, pero nuestras llamadas no obtuvieron respuesta.