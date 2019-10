Obra millonaria en Tumbes restringe acceso de pobladores a sus viviendas

La oficina regional de la Defensoría del Pueblo en Tumbes, verificó que la obra de “Mejoramiento de la infraestructura vial urbana del sector noreste del barrio Pampa Grande en Tumbes”, valorizada en 1 millón 179 mil soles, restringe el acceso a las viviendas de las personas que residen en ese sector.

El priyecto que ejecuta la comuna provincial, carece del residente e inspector por la falta del cuaderno de obra y expediente técnico. A ello, el personal de la Defensoría del Pueblo evidenció que no se están cumpliendo con las especificaciones técnicas para la accesibilidad de las personas con discapacidad porque no se ha considerado rampas en algunos tramos de la calle Inmaculada.

PUEDES VER Caen tres presuntos extranjeros con armamento de guerra en Tumbes

Además, las rampas que se han construido no cumplen con las medidas establecidas en norma técnica.

A las irregularidades detectadas se suma que el proyecto no tiene un plan de seguridad de salud. Tampoco no existe un botiquín de primeros auxilios en caso de accidentes. Los trabajadores no contaban con casco de seguridad y tampoco con guantes para su protección.

Durante la inspección, los ciudadanos manifestaron su disconformidad y malestar porque no se ha previsto la colocación de barandas en los sardineles de las veredas en los tramos de altura mayor a 0.90 cm.

La oficina regional de la Defensoría del Pueblo recomendó que la municipalidad de Tumbes, realice diseños en la obra para que los vecinos de la zona puedan ingresar sin restricciones a sus domicilios.

Asimismo, se proceda a notificar a la empresa ejecutara a garantizar la accesibilidad y las medidas necesarias para el libre tránsito de las personas con discapacidad y se apliquen las penalidades que correspondan, ante la ausencia del residente e inspector de obra.