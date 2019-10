Metropolitano: ordenan prisión preventiva contra hombre acusado por tocamientos indebidos a menor

La Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte dictó seis meses de prisión preventiva contra Edgar Emilio Mestanza, tras ser acusado de realizar tocamientos indebidos a una menor de 17 años dentro del bus del Metropolitano en Independencia.

El acusado es investigado por el presunto delito contra la libertad sexual - tocamiento, actos de connotación sexual sin consentimiento en agravio de menores.

La hermana de la menor de edad, por su parte, declaró a RPP Noticias de que estaba de acuerdo con el mandato del fiscal e indicó que espera que las investigaciones continúen con su respectivo proceso.

“El lunes fuimos al Poder Judicial y hoy nos dan la noticia de que sí se hizo justicia y esperemos que esto siga porque vamos a ir hasta el final, porque lo que ha hecho esta persona es imperdonable”, sostuvo.

LA CAPTURA

El pasado 17 de octubre, la menor de edad fue auxiliada por una ciudadana venezolana, luego que viera cómo en el interior del bus de la ruta B, el hombre de 43 años realizaba tocamientos a la menor. Sin embargo, el sujeto intento escapar al llegar a la estación Tomás Valle.

“(Yo) me doy cuenta que la chica está incomoda, tiene ganas de llorar y empieza a temblar, veo que sus manos empiezan a temblar. Es ahí cuando la miro, ella me ve y me agarra de la mano y me dice: ayúdame, él me está tocando”, comentó la testigo.

A pesar de su intento de huir, Mestanza fue retenido con ayuda de los pasajeros y el personal del Metropolitano hasta que llegaron efectivos de la Comisaría de Independencia a donde fue trasladado.