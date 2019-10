Arequipa: Consejera Crhiss Díaz explicó por qué salvó al gerente de Autodema [VIDEO]

Arequipa. Desde Camaná, la consejera regional Crhiss Díaz Montoya dio sus razones por las cuales abstuvo su voto, que terminó salvando al cuestionado gerente de Autodema, Marcelo Córdova, el último martes en sesión del Consejo Regional.

Ese martes los consejeros regionales interpelaron a Córdova por los cuestionamientos que tiene en su contra.

Se necesitaban siete votos para cesarlo del cargo. Seis consejeros votaron a favor de su retiro, pero Díaz Montoya terminó absolviendo su voto. Su acción fue cuestionada por sus colegas.

Un día después, Díaz Montoya aclaró sus razones en una entrevista para canal 8 Telesur en Camaná, ciudad a la cual representa.

Díaz señaló que decidió abstener su voto porque ante un eventual cambio de directorio, los avances de la adenda 13 para el proyecto Majes Siguas II, se verían perjudicados y terminaría extendiendo el plazo.

“Soy consciente que el gerente Córdova no ha respondido en su totalidad las preguntas. Sin embargo, estamos a puertas de firmar la adenda 13. Por un año que pasa, la región pierde 90 millones de dólares. A mi criterio no me quedó suficiente las repuestas del gerente y tampoco el hecho de sacarlo o no, por lo que decidí abstener mi voto”, dijo la consejera.

Díaz Montayo resaltó que le advirtió al gerente Marcelo Córdova que, si este año no presenta el proyecto de la adenda 13, ella misma pedirá una nueva interpelación.