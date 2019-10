Universidades denegadas podrán pedir licenciamiento pero luego de cumplir cierre

Importante precisión. El Ministerio de Educación (Minedu) aseguró que las universidades, tanto públicas como privadas, que resulten con licenciamiento denegado podrán presentarse a un nuevo proceso de evaluación de sus condiciones básicas de calidad, siempre y cuando hayan cumplido con el cese de sus actividades (cierre) y no esté vigente la ley de moratoria, la cual prohíbe la creación de nuevas instituciones hasta abril del 2020.

Así lo señaló a La República el jefe de la Dirección General Universitaria del Minedu, Jorge Mori, quien afirmó que, en el caso de las universidades públicas, es el Estado el promotor y, por ende, el responsable de que cumplan con las exigencias mínimas de calidad y de que no se afecte la educación gratuita que se garantizó. Por eso, agregó, se aprobó un Plan de Emergencia para que tengan otra oportunidad aquellas que no hayan obtenido el licenciamiento.

"En el caso de las universidades privadas, los responsables de subsanar estos problemas del licenciamiento y de hacerse cargo de la reubicación de sus estudiantes, tras el fallo adverso de la Sunedu, es la misma corporación o asociación, que es la promotora", explicó Mori.

A la fecha, según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), hay 21 universidades privadas con licenciamiento denegado (Telesup, UIGV, UPEIN, UPIG, Orval, etc) y aún no se reporta ni una pública con esta medida.

En ese sentido, la Sunedu ha precisado que viene elaborando los criterios y las consideraciones para evaluar las solicitudes de licenciamiento, una vez que se cumpla la ley de moratoria. Para eso, priorizará que las universidades privadas y públicas denegadas hayan cumplido con ejecutar a cabalidad su plan de cese de actividades (cierre).

No obstante, se debe indicar que de las 21 universidades denegadas, 10 han cumplido con informar su fecha de cese de actividades, otras 9 están dentro del plazo de comunicarlo y dos aún no lo han hecho, siendo esto una obligación que puede ser, incluso, sancionada por la Sunedu. En este último caso figuran la Telesup y la Universidad de Chiclayo, las cuales, de seguir con ello, no podrán acceder al nuevo licenciamiento.

"Algunas universidades particulares podrían sincerar toda su oferta, desistir de carreras y filiales que no cumplen con las condiciones básicas y quedarse con lo mejor para asegurar ahora sí su licenciamiento. Esto debe ir de la mano con el cumplimiento de su plan de cierre progresivo", explicó una fuente cercana a la Sunedu.

Situación de las públicas

Mori señaló que, desde el 2014, el Minedu invirtió más de mil millones de soles en el licenciamiento de universidades estatales. Por eso, dijo, se logró que el 80% consiga su autorización. “En el caso del 20%, que son 8 de 49 instituciones, hubo problemas de gestión y de gobierno y por eso, como prevención, aprobamos este Plan de Emergencia”, dijo. El Minedu pide que no se afecte a los alumnos de haber nuevas denegatorias.

Claves

- Universidades públicas que aún no se licencian: La Cantuta, UNFV, la del Callao, Gonzaga de Ica, Pedro Ruiz Gallo, la de Tumbes, la de Huacho y la Unamba (Apurímac).

- El impulsor de la Ley Universitaria, Daniel Mora, saludó el Plan de Emergencia del Minedu.