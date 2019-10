Melisa González fue llevada a penal Virgen de Fátima

Melisa González Gagliuffi fue recluida anoche en el penal Virgen de Fátima de Chorrillos por decisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), luego de que la magistrada Liliana Chávez Berríos, titular del Segundo Juzgado de Tránsito de la Corte Superior de Lima, ordenara prisión preventiva para ella.

La joven pasará cuatro meses en prisión, mientras duren las investigaciones por los presuntos delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.

Como se recuerda, ella protagonizó un atropello múltiple en la avenida Javier Prado, en San Isidro. En ese hecho murieron los jóvenes Joseph Huashuayo y Christian Buitrón.

Niega soborno

“Me ofreció 6 mil soles para que no diga nada, los que yo no he aceptado”, señaló a los medios de prensa el único sobreviviente de este accidente, Luis Miguel de la Vega, refiriéndose al abogado de Melisa González, quien lo habría visitado en la clínica para ofrecerle esa suma.

Ante esta acusación, el abogado Giancarlo Jereda negó haber intentado silenciar a Luis de la Vega, asegurando que su intención fue otra.

“Eso es totalmente falso. La verdad de esto es que yo nunca he tenido acercamiento directo con el señor Luis Miguel, al contrario, a través del hermano de Melisa González me entero de que la abogada de este señor quería entrevistarse conmigo; esta abogada me plantea un monto de dinero por indemnización de 100 mil soles en su calidad de herido. Yo le expliqué que por tratarse de lesiones se le reconocería 6 mil soles por los dos meses de incapacidad, a parte del daño. En ningún momento le dije que tiene que evitar declaraciones a la prensa”.

Seguirán asumiendo

El abogado dio a conocer también que su patrocinada va a continuar pendiente de la recuperación de Luis Miguel de la Vega. “Hemos suscrito un compromiso. Así el SOAT termine, continuaremos pendiente de la salud y estado del señor Luis Miguel, inclusive con la familia del señor Buitrón se ha llegado a un acuerdo”, dijo.