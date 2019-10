Independencia: extranjera estafaba con la venta de celulares robados por Internet [VIDEO]

Una mujer de nacionalidad venezolana fue intervenida por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en un centro comercial ubicado en el distrito de Independencia, acusada de estafar a una joven con la venta de un celular.

La extranjera que responde al nombre de Ivana Carolina Gallegos Villegas (21) llevaba en su poder tres equipos telefónicos que estaban reportados como robados. De acuerdo a la investigación de las autoridades, ella compraba dichos productos y luego los ofrecía a través de redes sociales, tal como lo hizo con su última víctima.

La denunciante asegura que la venezolana le vendió un celular por 550 soles, pero a los pocos días el móvil se apagó sin motivo alguno. Cuando se intentó comunicar con ella, Gallegos la eliminó del Facebook y no contestaba, por lo que decidió sentar la denuncia ante la Policía.

La sospechosa intentó defenderse aduciendo no saber que lo que hacía era delito, pero minutos más tarde se mostró arrepentida. “Está sustraído. No está reportado como robado, ni nada. (…) Ahora recién me doy cuenta. (…) Yo lo que quiero es salir de aquí ahorita. De verdad que nunca había estado en una situación así “, dijo la intervenida ante los agentes, recoge América Noticias.

Las indagaciones de la División de inteligencia de la Región Policial Lima también determinaron que hay indicios que hacen suponer que la extranjera sería parte de la banda ‘Los cibernéticos del norte’.

La intervenida aún se encuentra en manos de las autoridades que la podrían acusar de estafa y pertenecer a un grupo criminal.